Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza/ Il fidanzamento a Londra grazie alla figlia di…

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, chi sono?

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, è un’influncer e volto tv di successo. Nonostante la giovane età (ha da poco compiuto 26 anni di età), vanta in curriculum diversi programmi tv da protagonista come il Daily di “X factor”, “Vuoi scommettere” e “Generazione Zeta”. Aurora Ramazzotti è tra le prime in Italia come esempio di Body Positivity, che sia acne o qualche imperfezione fisica, lanciando sempre messaggi dell’accettazione di sè stesse. La sua vita privata non è di certo un mistero: Aurora Ramazzotti ha una love story da 6 anni con Goffredo Cerza. Nato a Roma, dopo il diploma, ha frequentato la Marymount International School of Rome in Ingegneria Elettronica. Si è poi trasferito a Londra, prima della pandemia mentre ora vive a Milano con la sua fidanzata. Attualmente Goffredo Cerza di lavoro fa il personal trainer online, le sua passioni sono infatti il fitness e i viaggi come mostra sul suo profilo Instagram.

Goffredo Cerza, chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti/ "Dove tutto ebbe inizio"

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, insieme grazie a…

La storia tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza nasce grazia a Sara Daniele, storica amica della figlia di Eros e Michelle Hunziker da oltre dieci anni. Sara, figlia del compianto Pino, ha fatto volontariamente da Cupido traurora i due giovani che si sono conosciuti grazie a lei. Goffredo Cerza era infatti nella stessa classe della Daniele, la quale ha garantito ad Aurora Ramazzotti, che le chiedeva spesso di presentarle questo suo affascinante amico, una conoscenza, arrivata a Londra. È stato un colpo di fulmine: da quella sera del dicembre 2016 non si sono più lasciati, smentendo puntualmente le voci di crisi tra i due. All’inizio il loro amore era a distanza, divisi tra Londra e Milano. Successivamente però hanno deciso di andare a vivere insieme coronando il loro sogno d’amore che dura da cinque anni.

LEGGI ANCHE:

Aurora, Sole e Celeste, figlie di Michelle Hunziker/ Una bella famiglia allargataTomaso Trussardi: “Con Michelle Hunziker sempre amore”/ “Aurora? Rapporti rarefatti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA