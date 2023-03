Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in segreto?/ Spunta un anello…

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: matrimonio in gran segreto?

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno aspettando con ansia la nascita del frutto del loro amore. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker dovrebbe partorire tra qualche settimana come dimostra il pancione che Aurora sfoggia con orgoglio anche nelle storie che pubblica mamma Michelle. Bellissima, serena e innamorata del suo Goffredo, Aurora sta per fare il regalo più grande ai genitori che non nascondono la gioia che stanno provando pensando al momento in cui conosceranno il loro nipotino.

“Non so ancora che nome gli daranno, ma le scelte dei figli sono sacre. Adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote“, le parole di Eros Ramazzotti che, innamorato della primogenita, è pronto a fare il nonno. Mentre è ufficialmente partito il countdown per il parto di Aurora, sul web, si è diffusa un’indiscrezione secondo cui Aurora e Goffredo potrebbero essersi sposati in gran segreto.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: i rumors sul presunto matrimonio

I fan non perdono una foto o un video che Aurora Ramazzotti pubblica sul proprio profilo Instagram e, proprio osservando una delle tante foto, c’è chi ha notato la presenza di un anello alla mano della futura mamma. Anello che ha immediatamente fatto pensare alla celebrazione di un matrimonio in gran segreto.

sul web, così, la domanda più diffusa è: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in gran segreto? Probabilmente si tratta di un semplice gioiello che Goffredo ha deciso di regalare alla fidanzata che, tra qualche settimana, gli regalerà la gioia più grande facendolo diventare papà per la prima volta.

