Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: “Ecco come sarà, già preso misure dell’abito”

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano! Lo scorso dicembre la giovane conduttrice ed influencer figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha postato sui social la romantica proposta di matrimonio del suo fidanzato ed adesso in un’intervista a Cosmopolitan Italia ha raccontato come procedono i preparativi e fornito qualche dettaglio in più sulla cerimonia. Aurora ha rivelato come sarà il suo matrimonio partendo dall’abito da sposa: “Non siamo una coppia cui piace esagerare quindi sia il matrimonio che l’abito saranno qualcosa di elegante, significativo e che sa di famiglia. Voglio che l’abito da sposa (lo ammetto: ho già preso le misure) racconti queste caratteristiche. Sarà mio e mi deve rappresentare al cento per cento.”

Durante l’intervista sul matrimonio con Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti ha rivelato le sue sensazioni raccontando di essere emozionatissima anche se non è cresciuta con il sogno di sposarsi, lei e Goffredo stanno insieme da 8 anni e con Cesare formano già una splendida famiglia. Ed inoltre è rimasta anche piacevolmente sorpresa dalla proposta di Goffredo che non è un tipo da facile sentimentalismi. “Quando mi ha chiesto di sposarlo ero davvero emozionata perché mi ha fatto capire quanto quel gesto fosse una sua dichiarazioni di vero amore.” Il momento è stato perfetto nonostante la piccola gaffe del ragazzo che preso dall’emozione e dall’entusiasmo ha sbagliato anello della mano.

Aurora Ramazzotti confessa: “Mio figlio Cesare mi ha insegnato tanto”

A marzo dello scorso Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta del piccolo Cesare. Durante l’intervista a Cosmopolitan ha confessato come diventare mamma l’ha cambiata: “Ho imparato a dare il giusto peso alle cose. Sono più consapevole e presente, più abile a riconoscere le ansie utili e inutili.” La conduttrice ha poi aggiunto che ha imparato a godersi le piccole cose e stupirsi anche di quelle più banali. E subito ha aggiunto che l’arrivo di un figlio può mettere in crisi le coppie, soprattutto se non sono solide e forti perché ci sono nuove responsabilità, stanchezza e doveri. Ed invece il loro amore ne è uscito più forte di prima ed i due sono pronti al grande passo del matrimonio.