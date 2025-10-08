Annuncio inaspettato di Aurora Ramazzotti: “Matrimonio con Goffredo? Succederà! Mi sta salendo l’ansia”

Quando si tratta di un personaggio del mondo dello spettacolo della sua vita sentimentale i fan sono sempre molto attenti, convinti che ci siano degli step da seguire: l’amore che scoppia, la convivenza, il matrimonio e il figlio. Come se la vita dovesse seguire dei binari precisi per essere degna di essere vissuta. La domanda che in molte teste circolava era la seguente: ma quando si sposa Aurora Ramazzotti?

Aurora Ramazzotti, chi è la figlia di Michelle Hunziker/ "Diventare mamma mi ha regalato una nuova visione"

Ebbene la risposta è arrivata da lei stessa con un annuncio sui social: “Succederà. Non avevamo dubbi però ora esiste una data quindi succederà. Mancano otto mesi e bisogna sbrigarsi”. Ovviamente convolerà a nozze con il compagno Goffredo Cerza dal quale ha avuto il suo primo figlio.

Aurora Ramazzotti e i preparativi per le nozze con Goffredo Cerza: “Mi sta salendo l’ansia”

“Mi sta salendo anche l’ansietta però penso che sia normale per l’organizzazione di un matrimonio. Ci sono davvero tantissime cose da fare” ha confidato Aurora Ramazzotti a proposito delle nozze con Goffredo Cerza, che è adorato da sua mamma Michelle Hunziker come ha svelato in una delle ultime interviste a Verissimo.

Aurora Ramazzotti confessione choc sul figlio Cesare Augusto/ "Ecco perché non mostro sue foto sui social"

E sempre la figlia della conduttrice sui social ha dichiarato quanto segue: “Siamo un po’ in ritardo ma è stato difficile scegliere la location, non avevamo mai parlato di matrimonio. Abbiamo visitato 2 regioni e più di 20 location diverse. Quindi ricapitolando, abbiamo data, location, musicisti, fotografi e ora stiamo guardando per i catering”.