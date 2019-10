Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano?/ Parla la figlia di Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano? È questo il gossip che circola nelle ultime ore sulla figlia di Michelle Hunziker. Stando alle indiscrezioni lanciate in primis da Diva e Donna, la giovane conduttrice e il suo fidanzato sarebbero nel pieno dei preparativi per le loro nozze. D’altronde i due stanno insieme ormai da alcuni anni e il loro rapporto non è mai stato incrinato dalla distanza (lui vive e studia a Londra) e dai vari gossip. A dare la conferma delle nozze sarebbe stato un avvistamento: Aurora è stata infatti vista di recente in un ristorante di Milano, in compagnia dei futuri suoceri e della migliore amica, Sara Daniele, figlia di Pino. Un incontro che, secondo qualcuno, sarebbe proprio servito a mettere a punto alcuni primi dettagli del matrimonio ormai sempre più vicino.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, matrimonio lontano?

Ma le cose stanno veramente così? Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno realmente per diventare marito e moglie? A chiarire la questione è giunta proprio la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, supportata proprio dal fidanzato. È Goffredo a replicare immediatamente allo scoop con una bella risata. “Secondo te potrebbe?”, ha chiesto il fidanzato della Ramazzotti in una Instagram story. Poi, pochi minuti dopo, è giunta la risposta della ragazza. “Non ne so niente, chiedete a Sara Daniele”, ha commentato infine la Ramazzotti facendosi una risata. Insomma, nulla di fatto. Per le nozze di Aurora e Goffredo bisognerà ancora attendere un bel po’ e, quasi certamente, l’annuncio arriverà dai diretti interessati!

