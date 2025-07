Aurora Ramazzotti e la dedica per Goffredo Cerza: "Non credo in Dio, ma tu sei il mio salvatore"

Vacanze a Mykonos per Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros si sta godendo dei giorni di sana spensieratezza insieme alla famiglia e al fidanzato Goffredo Cerza. E nelle scorse ore la figlia d’arte ha deciso di concedere qualche riga e un toccante pensiero via social al compagno di vita, con il quale ha messo al mondo il figlio Cesare:

“Non credo in Dio, ma credo che tu sia il mio salvatore” ha scritto allegando la frase a uno scatto direttamente dalla vacanza greca che i due si stanno concedendo. Tutto adesso lascia presagire che il prossimo passo del grande amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza possa essere quello riguardante il matrimonio, del quale non si hanno dettagli ma che sembra comunque nei piani della coppia per il futuro. Nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti si è concessa anche una vacanza con la famiglia, papà Eros Ramazzotti e mamma Michelle Hunziker e anche in quell’occasione non sono mancati gli scatti pubblicato sui social.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, prove di matrimonio?

Non è la prima volta che la giovane figlia d’arte si concede una bella dedica nei confronti del marito Goffredo Cerza. La donna ha raccontato in passato quanto sia forte e importante il sentimenti provato nei confronti dello storico compagno di vita. In occasione degli otto anni di amore tra i due, Aurora Ramazzotti ha speso parole speciali nei confronti del compagno di vita:

“Oggi sono 8 anni che ti amo e 8 anni che ho paura. Nulla mi poteva preparare al terrore di non averti più al mio fianco, di non essere perfetta per te, di.. di.. di.. lo so, penso troppo, sono fatta così. Tu con il tuo cuore calmo però hai sempre saputo silenziare le mie tempeste”.

