Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli/ Video della figlia di Eros, la modella…

Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli non cancellano i dieci anni in cui hanno condiviso compleanni, vacanze e ricorrenze varie oltre a momenti quotidiani di relax e spensieratezza. Nonostante il matrimonio tra la modella ed Eros Ramazzotti sia finito, il legame tra Marica e Aurora, la primogenita di Eros e Michelle Hunziker, continua. La Ramazzotti, infatti, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, parlando del suo rapporto con la seconda moglie del padre, non solo ha preso le sue difese, ma ha spiegato che Marica farà sempre parte della sua vita. “Dispiace anche a me leggere cattiverie del tutto gratuite – ha raccontato -. Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita”. Parole che, oggi, trovano conferma su Instagram.

Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: vacanze insieme per la figlia e la seconda moglie di Eros?

Aurora Ramazzotti, prima di partire per Mykonos insieme al fidanzato Goffredo Cerza, si è concessa una vacanza con le amiche Sara Daniele e Paola Di Benedetto. Per Aurora sono stati giorni di felicità che ha scelto di vivere usando il meno possibile il cellulare come ha spiegato su Instagram pubblicando un breve filmato del suo soggiorno a Capri e Ischia. “Ho passato sei giorni in totale armonia con ciò che hanno da offrirci le nostre isole.. sapori, musica, sorrisi. Talmente tanto da mettere un po’ da parte la fotocamera. Quando mi sono messa a montare il video mi sono resa conto di avere meno materiale del solito. A me piace che i miei video esprimano stati d’animo, e questo credo sia la rappresentazione perfetta di quei giorni”, ha scritto Aurora. Tanti i commenti degli utenti tra i quali spicca quello di Marica Pellegrinelli che ha scritto: “tutti a Ischia”. Aurora e Marica, dunque, con Raffaella Maria e Gabrio, i figli nati dal matrimonio della modela con Eros, si concederanno una piccola vacanza insieme?





