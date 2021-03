Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi pace al GF Vip?/ L’ambita sorpresa per la finale…

Se c’è una sorpresa che Tommaso Zorzi vorrebbe ricevere nella Casa del Grande Fratello Vip in occasione della finalissima è sicuramente l’ingresso della sua cara amica Aurora Ramazzotti. Un litigio avvenuto qualche tempo fa ha purtroppo messo in pausa l’amicizia di lunga data dei due ragazzi. Più volte nella Casa, Tommaso ha fatto ammenda, ammettendo di aver sbagliato nei suoi confronti e di sperare che un giorno Aurora possa perdonarlo. Per ora però la Ramazzotti non si è mai esposta sulla questione, nonostante gli appelli lanciati in diretta dall’ex amico. Eppure sono in tanti a sperare che il passo della figlia di Michelle Hunziker verso la riappacificazione possa arrivare proprio in occasione della finalissima del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, un’amicizia che dura da anni

“Siamo amici da 8-9 anni. – ha raccontato Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip – Eravamo al liceo assieme. Lei aveva la macchinetta cinquanta, eravamo inseguiti dai paparazzi”. A quel tempo si ipotizzò che i due stessero insieme: “Per i giornali stavamo assieme anche se eravamo migliori amici. – ha chiarito Zorzi – Ho vissuto un’adolescenza stranissima. A 16 anni venivamo inseguiti dai paparazzi. In Italia, lei è la figlia d’arte per eccellenza”. Un’adolescenza non certo semplice, soprattutto per la figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti.



