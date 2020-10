Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, perché hanno litigato?/ “Durante il lockdown…”

Tra le tante confessioni fatte da Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 ce n’è una che riguarda la sua ‘ex’ migliore amica Aurora Ramazzotti. Ex perché durante il lockdown i due hanno litigato. È stato proprio Zorzi a raccontarlo, ammettendo di voler fortemente far pace con lei. Il gieffino, in particolare, ha raccontato di aver sentito molto la sua mancanza, anche a causa del fidanzamento di lei con Goffredo Cerza che la assorbirebbe quasi completamente. “lei è fidanzatissima no, e forse è una cosa che io non riesco tanto a..non è che sono possessivo, però non lo so, io a volte avendo un po’ questa sindrome dell’abbandono” ha raccontato Zorzi.

Tommaso Zorzi e la lite con Aurora Ramazzotti: amicizia interrotta a causa di…

L’influencer è così entrato nel dettaglio: “mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe relazioni a certe situazioni, perché io non sono mai quello che ti viene ed elemosinare del tempo, è vero che ti posso chiamare, ma è vero che il telefono funziona in ambedue i modi.” Tommaso Zorzi ha dunque concluso ammettendo il motivo finale che ha poi scatenato la lite: “abbiamo avuto questo periodo, anche durante il lockdown, che lei ha vissuto con Michelle, con Tommaso, con Sara, e comunque essendo la mia migliore amica ed essendo in casa con tutti, mi aspettavo no, una chiamata in più, non lo so, e quindi per questo abbiamo litigato.”



