Aurora Ramazzotti è l’amata figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La modella e presentatrice e il cantante hanno avuto Aurora quando erano appena due ragazzi: due genitori giovani e spesso esperti che nonostante questo hanno fatto il meglio per farla crescere una famiglia ricca d’amore, anche dopo la separazione. Tra Aurora e Michele il rapporto è dei migliori: le due sono molto legate e si vogliono un gran bene e ancora oggi, nonostante Michele abbia altre due figlie e lei a sua volta sia mamma di Cesare, passano quanto più tempo possibile insieme perché profondamente legati. Solo pochi giorni prima della partenza di Michelle Hunziker per Basilea per prendere parte all’Eurovision Song Contest come presentatrice, Aurora ha raggiunto la mamma facendole sentire il suo apporto il suo e estremo amore, come già successo anche in passato.

Già in occasione della presentazione del festival di Sanremo nel 2018 da parte di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti le aveva dedicato però alle ricche di amore: “Sono sempre più fiera di essere tua figlia” aveva scritto. Le due sono davvero molto legate, anche se la figlia di Michelle Hunziker ha dovuto fare i conti per tutta la vita con degli impietosi confronti: anche quando Aurora era appena una bambina, c’era chi faceva confronti dal suo aspetto fisico e quello della mamma. Parole e commenti che non hanno fatto sicuramente piacere ad Aurora, che nonostante ciò si è sempre schierata contro il body shaming, facendo del suo meglio per crescere con una propria personalità aldilà del fatto che i suoi genitori fossero famosi.

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker: nonna di Cesare

Grazie ad Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker è diventata nonna. Una nonna giovanissima e molto bella, ovviamente, ma pur sempre una nonna. La figlia di Michelle Hunziker ha infatti messo al mondo un bimbo, Cesare, che è il cocco di Michelle e di Eros. I due, pur non essendo nonni classici, e avendo a loro volta una vita movimentata e ricca di impegni e dei bambini ancora piccoli, non perdono occasione per spupazzarsi Cesare ogni qualvolta i loro impegni lo permettano.