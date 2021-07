Aurora Ramazzotti, figlia Michelle Hunziker/ L’amicizia con Sara Daniele: “Sorelle”

Aurora Ramazzotti è la figlia nata dal matrimonio di Michelle Hunziker con il cantautore romano Eros Ramazzotti. Oggi Aurora ha 24 anni, alle spalle diverse esperienze televisive e di spettacolo e – soprattutto – vanta tuttora un profilo Instagram seguito da oltre 2 milioni di persone. La giovane è conosciuta anche per il suo ruolo di influencer ‘contro il catcalling’, essendosi schierata apertamente e per prima contro le cosiddette molestie di strada. “Per gli amici ‘colei che ha inventato quel fatto che nn si fischia alla donna’”, recita ironicamente la sua bio su Instagram. Messa da parte questa faccenda, però, Aurora è nota anche per il suo stile di vita ‘borghese’ e per le sue numerose frequentazioni vip. La sua migliore amica, per esempio, è Sara Daniele, anche lei figlia d’arte (come suggerisce il cognome, suo padre è appunto il compianto Pino Daniele).

“È un’anima pura, è più di un’anima gemella: ci siamo scelte come sorelle”, ha dichiarato Sara Daniele il 18 luglio al Corriere della Sera. “Nel periodo più difficile della mia vita – prosegue – è riuscita a scavalcare un muro impenetrabile e di questo le sarò sempre riconoscente: Aurora non mi chiedeva semplicemente come stavo, lei stava male con me”. Il riferimento, ovviamente, è al periodo del lutto per la scomparsa di papà Pino, a inizio 2015. “Ho pensato di doverla proteggere”, interviene Aurora Ramazzotti, parlando proprio del suo ruolo al fianco dell’amica. “È stata dura per lei: doppio funerale, tutti che volevano vedere, toccare, dare l’ultimo saluto al suo papà”.

Condividendo il fatto di essere nate in una famiglia molto in vista del panorama musicale italiano, Aurora Ramazzotti e Sara Daniele hanno subito legato. Il loro rapporto, in effetti, è molto solidale, e in tutti questi anni le due non hanno mai smesso di sostenersi. La loro amicizia è nata in una maniera abbastanza inedita, circa 12 anni fa: “Erano i tempi in cui impazzava Facebook e proliferavano i fake… Un giorno sono al telefono con la mia amica Leonetta Fendi e mi dice che lì con lei c’è Sara Daniele che vuole salutarmi. Confesso che non avevo associato il nome al padre… Me la passa e lei entusiasta dice: ‘Ciao Auri! Come stai?’, come se ci conoscessimo benissimo. Viene fuori che per mesi aveva chattato con un mio profilo falso”. Fatto sta che da quel momento in poi non si sono più lasciate: “Quando vuole bene a una persona è una certezza”, chiosa Aurora.

