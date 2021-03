Aurora Ramazzotti figlia Michelle Hunziker/ “Mamma era giustamente molto severa io..”

Michelle Hunziker parlerà molto probabilmente anche della sua primogenita, Aurora Ramazzotti, oggi negli studi di Verissimo. La figlia della nota conduttrice avuta con il cantante Eros sta seguendo sempre più le orme di mamma, e da un mese circa a questa parte ha fatto il suo esordio nella trasmissione Le Iene (l’ultimo suo servizio sullo spermiogramma).

Del resto Aurora Ramazzotti ha sempre avuto una certa dimestichezza con le telecamere, essendo figlia di due genitori molto famosi come appunto Michelle ed Eros, e di conseguenza, si è mostrata spesso e volentieri a suo agio sul piccolo schermo. Come dimenticarsi poi del suo grande seguito sui social, ed in particolare su Instagram, dove la figlia d’arte cura da tempo la “rubrichetta”, un appuntamento settimanale in cui risponde alle domande dei suoi follower riguardanti la vita sentimentale.

AURORA RAMAZZOTTI, FIGLIA DI MICHELLE HUNZIKER: “RINGRAZIO MAMMA…”

L’ultima puntata ha fatto decisamente parlare di se in quanto Aurora Ramazzotti ha risposto alla domanda posta da un fan, “Come descriveresti un orgasmo?”, replicando con delle facce decisamente particolari che sono diventate virali nel giro di poche ore. Un’Aurora Ramazzotti capace quindi di toccare anche temi delicati come appunto il se*so, ma anche di sdrammatizzare ed essere autoironica, raccontandosi senza filtri, come del resto fatto vedere anche la scorsa estate, quando decise di pubblicare una sua foto struccata con l’acne, che fu apprezzata da migliaia di ragazze che a volte hanno paura a mostrarsi come sono realmente per paura di venire insultate. Un’Aurora Ramazzotti che sembrerebbe quindi aver messo la testa a posto dopo un’adolescenza un po’ turbolenta: «Mia mamma (Michelle Hunziker ndr) – aveva raccontato a gennaio su Instagram la Iena – era giustamente molto severa e io bramavo libertà, ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole. Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia figlia dovesse essere come ero io, probabilmente la bastonerei».

