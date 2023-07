Aurora Ramazzotti, frecciatina per Elisabetta Canalis?/ “La mia Liguria…”

Aurora Ramazzotti, gli ultimi scatti “ispirati” allo spot di Elisabetta Canalis

I diversi riferimenti presenti sui social spesso prestano il fianco ad interpretazioni più o meno attendibili. Citazioni e didascalie possono essere “un’arma” per lanciare antifone più o meno velate, soprattutto quando l’obiettivo è fare semplicemente ironia. Come riporta il portale Leggo, pare che Aurora Ramazzotti abbia attirato l’attenzione dei suoi follower per una dinamica simile. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato alcune foto sui social che la ritraggono alle prese con le bellezze del mare della Liguria. Ebbene, la didascalia scelta da Aurora Ramazzotti sembrerebbe chiamare in causa Elisabetta Canalis e un suo spot pubblicitario particolarmente discusso.

Elisabetta Canalis: lo scatto in bikini é un caso social/ Piovono critiche: il motivo

La didascalia scelta da Aurora Ramazzotti per le ultime condivisioni social è stata: “La mia Liguria”. Poche parole che inevitabilmente riportano ad uno spot pubblicitario piuttosto noto di Elisabetta Canalis, andato in onda durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo. Chiaramente, è difficile trovare un motivo plausibile per il quale la giovane abbia maturato l’intenzione di lanciare una timida stoccata all’attrice. Più plausibile è dunque la semplice citazione ironica da parte della figlia di Michelle Hunziker.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: pace fatta?/ Un gesto di una delle ex veline svela la verità

Aurora Ramazzotti e “La mia Liguria”: il dibattito sulle parole di Elisabetta Canalis

La teoria del web secondo la quale Aurora Ramazzotti avrebbe voluto mandare una frecciatina ad Elisabetta Canalis dipende – come spiega anche Leggo – dal controverso spot pubblicitario dell’ex velina. Nello specifico, fece molto discutere ai tempi della messa in onda durante il Festival di Sanremo 2023 proprio la frase: “La mia Liguria”. Poche parole che bastarono a generare polemiche in rete dato che le origini dell’attrice sono sarde e non liguri.

Il dibattito sullo spot di Elisabetta Canalis dedicato alla ragione Liguria era dunque riferito principalmente a quel senso di appartenenza racchiuso nelle sue parole che per molti risultava infondato. Di pari passo con le critiche, molti fecero comunque notare come “La mia Liguria”, potesse semplicemente rappresentare un particolare legame con quell’area geografica e non necessariamente un elogio alla terra di nascita. In ogni caso, la didascalia di Aurora Ramazzotti scelta per gli ultimi post, laddove fosse realmente riferita a quello spot, di certo avrà avuto una connotazione prettamente ironica senza alcuna intenzione di lanciare una velata frecciatina.

Tommaso Zorzi, la foto con il figlio di Aurora Ramazzotti commuove il web/ Il particolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA