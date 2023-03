Aurora Ramazzotti incinta: quando nasce suo figlio?/ A che mese è e la verità sul nome scelto

La gravidanza di Aurora Ramazzotti, l’inizio e il sesso del nascituro

Aurora Ramazzotti, figlia dei due grandi artisti: Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è al nono mese di gravidanza ed è prossima al parto ma quando dovrebbe nascere il suo bambino e come si chiamerà? Aurora, classe 1996, è fidanzata da diversi anni con Goffredo Cerza, come ha ben detto Rosario Fiorello a Viva Rai 2, è giusto ricordare che sia lui il papà del bambino, dato che a causa della fama dei genitori, sembra che il figlio di Aurora sia di Eros e Michelle, che invece sono “solo” i nonni!

La gravidanza della giovane figlia d’arte era iniziata con tranquillità e riservatezza, poi alcuni giornali hanno divulgato la notizia prima del dovuto, cosa che ha infastidito parecchio Aurora Ramazzotti, che si è anche trovata a dover “negare”, dato che prima del completamento dei tre mesi di gravidanza, ovvero i più “delicati”, è bene non divulgare la notizia. Su questo tema Aurora Ramazzotti ha spesso ironizzato sia sui social che nel corso della prima puntata di Michelle Impossible & Friends. Sempre sui social lei e Goffredo hanno rivelato il sesso del nascituro grazie al Gender reveal party: un maschio e adesso non resta altro che attendere la sua nascita, ma quando accadrà?

Quanto manca al parto di Aurora Ramazzotti e come si chiamerà suo figlio?

Aurora Ramazzotti si trova attualmente al nono mese di gravidanza. Qualche settimana fa, l’influencer credeva di aver già superato i 9 mesi di gravidanza ma poi su Tic Tok una dottoressa ha smentito la sua credenza, spiegandole che aveva calcolato male la durata dei mesi e che la sua gravidanza era regolarissima. Aurora ha postato il video della dottoressa sui social, apprezzando la spiegazione e ricredendosi. È proprio su Instagram infatti che Aurora Ramazzotti parla ampiamente della sua gravidanza e delle sue emozioni a riguardo.

Ultimamente i suoi fan l’hanno vista impaziente di conoscere il figlio ma allo stesso tempo lei stessa a dichiarato di avere un po’ timore del parto. I social qualche giorno fa, insieme alla stessa Aurora, hanno riso molto di una fake news: “È vero che Aurora ha già partorito e il figlio si chiama Eros Junior?”. Aurora Ramazzotti ha smentito ironicamente la notizia e ha confermato che il nome di suo figlio non sarà “Eros Junior”. In definitiva, al parto manca solo qualche giorno e Goffredo e Aurora non hanno ancora rivelato il nome del bambino, alcuni ipotizzano possa essere “Fabio”, ovvero il nome del padre di Goffredo Cerza, ma certe tradizioni sono spesso in disuso quindi il nome resta ancora un grande interrogativo.











