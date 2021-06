“Aurora Ramazzotti hai mai usato sex toys con il tuo ragazzo?”/ Lei ironizza e…

Aurora Ramazzotti è sempre più lanciata nel mondo dei social. Ai suoi 2,1 milioni di follower regala momenti di spensieratezza rispondendo alle loro domande e curiosità. Attraverso la sua rubrichetta, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker dà consigli e cerca di aiutare le sue followers a risolvere problemi sentimentali puntando sulla sua esperienza. Tra le tante domande, la Ramazzotti si è ritrovata di fronte anche quella sulle sue abitudini intime. “Aurora Ramazzotti hai mai usato sex toys con il tuo ragazzo?”, è stata la domanda a cui Aurora ha risposto con ironia e leggerezza. “I che? No guarda, non so veramente di cosa tu stia parlando…”, è stata la risposta di Aurora che ha mostrato anche alcuni sex toys che le sono stati recapitati da vari brand come fa sapere il portale 361 Magazine.

Zorzi e Aurora Ramazzotti, foto insieme e pace fatta/ Spunta anche Tommaso Stanzani!

Aurora Ramazzotti tra l’amore per Goffredo e il lavoro

La vita di Aurora Ramazzotti procede a gonfie vele. Oltre a lavorare nel mondo dello spettacolo dove si sta lanciando in varie esperienze, ultima quella da iena, Aurora Ramazzotti vive una bellissima storia d’amore con Goffredo Cerza con cui è fidanzata da diversi anni. Sempre più felice e innamorata, condivide spesso scatti e momenti della sua vita di coppia regalando sorrisi ai suoi followers che ammirano il suo modo di affrontare la vita. Ironica, divertente e spiritosa, Aurora ha ereditato il meglio da mamma Michelle e papà Eros e, sui social, è sempre più amata e apprezzata per la sua schiettezza, la sua sincerità e la sua capacità di mostrarsi totalmente senza filtri.

