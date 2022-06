Aurora Ramazzotti, “Ho perso alcuni lavori per il mio cognome”/ Lo sfogo amaro che…

Aurora Ramazzotti e la rivelazione choc: “Ho perso alcuni lavori…”

Aurora Ramazzotti vittima di pregiudizio. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Aurora ha rivelato che il suo cognome le ha creato in passato non pochi problemi. Infatti, per questo motivo, la Ramazzotti avrebbe perso delle importanti occasioni di lavoro: “Un privilegio perché hai la fortuna di crescere nell’agio economico e sociale, di vivere situazioni bellissime di cui sono riconoscente; nel lavoro invece un peso: non sono mai stata raccomandata, anzi ho perso anche alcuni lavori proprio perché c’era chi voleva evitare polemiche”, ha raccontato. Aurora Ramazzotti ha coltivato sempre la passione per la musica ma senza arrivare a trasformarlo in un mestiere. Il padre Eros Ramazzotti avrebbe cercato di tutelarla proprio per evitare che Aurora potesse essere esposta alle cattiverie: “La musica è la mia prima passione, la più grande, ma ho sempre avuto una grande paura di intraprendere quel percorso, anche perché mio papà mi ha sempre frenato per proteggermi, consapevole della cattiveria di certe persone. Ho studiato tanto canto, ma sono cresciuta con questa inibizione”.

Aurora Ramazzotti si è fatta portavoce anche di un’importante battaglia sul body positivity. La figlia di Michelle Hunziker si è spesso mostrata sui social con le sue imperfezioni: “Anche io sono stata vittima del voler mostrare il meglio di me, ma pubblicare la mia foto con l’acne ha segnato un punto di svolta, un cambiamento per me stessa. Ho sofferto anche di disturbi alimentari, e ne ho parlato perché è costruttivo discuterne. La perfezione non esiste, ma non significa mostrarsi sempre “a schifo”, l’equilibrio è sempre difficile da raggiungere, ognuno ha il suo”, ha rivelato.

Aurora Ramazzotti è protagonista del videoclip “Ama” del padre Eros Ramazzotti. Nel videoclip è presente anche Michelle Hunziker. Nell’intervista al Corriere della Sera, Aurora ha svelato che in realtà non sapeva nulla del fatto che sul set si sarebbe ritrovata anche la madre. Eros Ramazzotti avrebbe infatti colto di sorpresa entrambe: “È stata una sua idea, ha fatto una sorpresa a me e a mia mamma perché ci siamo ritrovate sul set senza sapere una dell’altra. È stato un gesto di cuore; nell’ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima. L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato tutti insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude, per me e per loro; è anche un bel messaggio per i tanti che si separano e pensano che non si recupereranno mai i rapporti”.

Intanto Aurora Ramazzotti sarà la conduttrice di Love Mi il concerto benefico realizzato da Fedez assieme a J-Ax. Una bella avventura per Aurora che sarà affiancata da Eleonoire Casalegno: “Sarà la mia prima conduzione in diretta, è una bella sfida. Sono contenta di essere affiancata da Elenoire Casalegno che ha molta più esperienza di me, farò affidamento su di lei. Il mio problema è che non mi sento mai all’altezza, ho la sindrome dell’impostore che mi fa pensare che non mi meriti certe opportunità”.











