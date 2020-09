“Aurora Ramazzotti, i tuoi genitori così belli e tu così brutta”/ Lei asfalta l’hater

Aurora Ramazzotti ancora nel mirino degli haters. Aurora Ramazzotti che ha ammesso di aver sofferto, in passato, per il paragone fatto con la bellezza della madre Michelle Hunziker, torna a fare i conti con i brutti messaggi che le arrivano su Instagram. Oggi, però, a differenza di qualche anno fa, è una giovane donna serena e sicura di sè. Aurora, così, sempre molto schietta e sincera con i suoi followers a cui si mostra spesso senza trucco e senza filtri, ha condiviso, tra le storie di Instagram, lo screenshot di un messaggio che le ha inviato un follower che ha avuto la cattiva e infelice idea di fare un paragone tra Aurora e i genitori, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Di fronte al messaggio, Aurora ha deciso di rispondere pubblicamente strappando gli applausi virtuali del web.

AURORA RAMAZZOTTI RISPONDE ALL’HATER: “MEGLIO BRUTTI FUORI O BRUTTI DENTRO?

Aurora Ramazzotti usa sempre di più i social per lanciare messaggi positivi. Dopo aver esortato i fans ad accettare i propri difetti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non ci sta a far passare il messaggio di dover essere belli a tutti i costi. “Tua madre così bella, tuo padre è bello, i tuoi fratelli bellissimi e tu così brutta“, è il messaggio ricevuto e condiviso su Instagram dalla giovane Aurora. Per rispondere all’hater, la Ramazzotti ha pubblicato una foto in cui si mostra spettinata, senza trucco e senza filtri scrivendo: “Meglio brutti fuori o brutti dentro?”. Una risposta, quella della Ramazzotti, che è diventata immediatamente virale conquistando i followers che continuano a seguirla e ad apprezzarla sempre di più.





