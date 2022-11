Aurora Ramazzotti “Il seno grande? Sopravvalutato”/ “Preferivo la prima”

Aurora Ramazzotti: i cambiamenti del corpo in gravidanza

Aurora Ramazzotti aspetta un bambino dallo storico fidanzato Goffredo Cerza. Dopo lo spoiler, non molto gradito, del settimanale Chi che aveva sorpreso Aurora e la madre Michelle Hunziker in farmacia a comprare un test di gravidanza, a fine settembre Aurora ha confermato la gravidanza con un video su Instagram. Poi a inizio ottobre la festa per il gender reveal: maschio. I mesi passano e la gravidanza sta causando cambiamenti evidenti al corpo di Aurora Ramazzotti, in primis la crescita del seno. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, infatti, si è sfogata sui social rivelando di preferire il seno piccolo rispetto a uno voluminoso: “Tutti i giorni mi arrivano circa 300/400 messaggi sulle mie tet*e. Da membra e fiera del no-tette club in tante mi chiedono come ci si sente ad averle grandi. Posso dire? Stra sopravvalutate”.

Aurora Ramazzotti: “Il seno grande pesa”

Secondo Aurora Ramazzati, quindi, l’aumento di seno dovuto alla gravidanza è scomodo e fastidioso: “Cioè belle, estetiche, talvolta divertenti ma comunque pesano, quando le tiri fuori dal reggiseno sembra il mostro di Loch Ness che esce con queste vene verdi. E poi quando ti pieghi, ti si appoggiano sulla pancia, preferivo la mia prima”, ha concluso. Nelle scorse settimane la figlia di Michelle Hunziker ha condiviso alcuni dei suoi timori legati alla prima gravidanza: “Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte. È normale?”, aveva detto sempre su Instagram chiedendo conforto a chi ha già affrontato una gravidanza.

