Aurora Ramazzotti, incidente domestico/ “Mi allontano un secondo e il gatto…”

Aurora Ramazzotti, disavventura in casa: cos’è successo al suo adorato gatto

Aurora Ramazzotti sta affrontando la sua prima, attesa gravidanza e ogni giorno dispensa sui social chicche quotidiane e riflessioni su questo importante periodo. Al suo fianco, oltre al fidanzato Goffredo Cerza, ci sono anche i suoi affezionati gatti. E proprio uno di questi è stato protagonista di una disavventura domestica, prontamente immortalata dalla ragazza e subito condivisa sulle Instagram stories. Uno dei suoi gatti è caduto nella vasca da bagno che la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker aveva riempito per godersi un po’ di relax.

Sulle stories ha condiviso i frame di quell’iconico momento: dalla prima foto con il gatto sul ciglio della vasca, sino alla seconda foto con il gatto completamente bagnato e la terza foto con il cucciolo avvolto in un asciugamano tra le braccia della sua padroncina. Un’ultima story, a seguire, racconta la dinamica di questa disavventura: “Io ho una vasca che, siccome la casa è nuova, ha un po’ un problema ed esce solo acqua bollente. Quindi io per farmi la vasca ci metto un botto, perché devo riempierla con una bacinella con l’acqua fredda per compensare l’ustione che ti prendi se usi solamente l’acqua del rubinetto“.

Riempita la vasca da bagno, Aurora Ramazzotti si è allontanata per pochi secondi e ha sentito il suo gatto caderci dentro: “Quindi ero lì che facevo sto lavoro, na fatica, col gatto che stava lì in mezzo perché lei è curiosa, non pensavo si sarebbe buttato, il gatto dovrebbe avere paura dell’acqua. No, il mio no. Mi allontano un secondo e sento ‘pluff’. Adesso non posso più fare la vasca perché è piena di peli, dopo un’ora che ci avevo messo a riempirla: è destino che non la devo fare“.

Chi segue quotidianamente Aurora Ramazzotti sui social sa quanto sia legata ai suoi affezionati amici a quattro zampe, spesso protagonisti dei suoi siparietti quotidiani. Inoltre, specie in quest’ultimo periodo, la figlia di Eros e Michelle Hunziker sta affidando ad Instagram riflessioni spesso ironiche sul momento della gravidanza. Dai vestiti che non entrano più sino ai cambiamenti del suo corpo, come la crescita del seno. “Tutti i giorni mi arrivano circa 300/400 messaggi sulle mie tet*e. Da membra e fiera del no-tet*e club in tante mi chiedono come ci si sente ad averle grandi. Posso dire? Stra sopravvalutate” l’ironica risposta ai numerosi messaggi ricevuti.













