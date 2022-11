Aurora Ramazzotti incinta, “Non mi entra più niente”/ Lei ironizza sulle forme e…

Aurora Ramazzotti ironizza sulle forme della gravidanza: “Mi fa ridere che…”

Aurora Ramazzotti è la figlia di Eros Ramazzotti. La ragazza ha da poco annunciato la notizia della gravidanza. Qualche giorno fa Aurora ha condiviso su Instagram uno scatto integrale della sua pancia in dolce attesa. Su Instagram ha condiviso in questi giorni passeggiate in mezzo alla natura, momenti di relax, fino a postare l’immagine da “fiocco azzurro” con la didascalia “Rigenerati d’amore al 100%”. Il bambino dovrebbe arrivare a gennaio 2023. Aurora Ramazzotti in un post ha ironizzato sulle sue forme scrivendo: “Mi fa ridere che vi sia piaciuto così tanto il look della storia precedente, volevo informarvi che sono tutti abiti premaman perché non mi sta più niente”.

Sempre attiva sui social, Aurora ha mostrato ai follower i grandi cambiamenti che sta subendo, trasloco a parte. Infatti, oltre a spostarsi in una casa più grande, adatta per accogliere il bebè in arrivo, la Ramazzotti ha sentito la necessità di cambiare guardaroba e iniziare a vestire abiti premaman. Durante un concerto all’Arena di Verona, Eros Ramazzotti ha voluto dedicare un tenero pensiero alla figlia Aurora: “Mi fai diventare nonno, lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio o che sia femmina. L’importante è che stia bene e venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”.

Aurora Ramazzotti è nata il 5 dicembre 1996 a Sorengo nel Canton Ticino. La ragazza ha 25 anni ed è del segno del Sagittario. Qui il suo profilo Instragram che conta 2,2 milioni di follower. Sua madre è la conduttrice svizzera Michelle Hunziker, suo padre il cantante Eros Ramazzotti. La coppia si è sposata nel 1998, nel Castello Odescalchi di Bracciano, ma si è separata nel 2002. Aurora si è diplomata alla International European School di Milano ed ha frequentato l’università Cattolica di Milano. Aurora Ramazzotti inizia la sua carriera televisiva nel 2015, quando viene chiamata da Sky a presentare la fascia pomeridiana di X-Factor, dove la vediamo impegnata a commentare quello che fanno gli artisti all’interno del loft e a fare alcune domande ai concorrenti del talent.

Viene chiamata a presentare anche le successive due edizioni, quella del 2016 e del 2017. Dal 2018 conduce, insieme a sua madre, Vuoi scommettere? programma in onda su Canale 5. Ad ottobre ha esordito con il programma (non troppo fortunato) Mistery Land in cui si è parlato di alieni e ufo. Aurora stata legata per qualche tempo ad Edoardo Gori, nipote di Cristina Parodi. Successivamente è stata al centro del gossip per un presunto flirt con Riccardo Marcuzzo, il cantante vincitore dell’edizione 2016 di Amici. Dal 2017, grazie all’amica in comune Sara Daniele che li ha fatti incontrare, è legata a Goffredo Cerza, un ragazzo di circa 30 anni nato a Roma che ha studiato Ingegneria Elettronica alla Marymount International School of Rome.











