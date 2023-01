Aurora Ramazzotti incinta scatena il web: “È nato”/ Annuncio e gaffe su Instagram, poi il chiarimento…

Aurora Ramazzotti fa un annuncio su Instagram e fa credere di aver partorito

Nelle ultime ore ha creato scompiglio un post pubblicato su Instagram da Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che ricordiamo essere in dolce attesa, ha pubblicato su Instagram un post che ha fatto il giro del web in pochi minuti. Un messaggio di auguri per un ‘nascituro’: “Oggi è nato il mio Capricorno preferito in assoluto”.

Inutile dire che molti hanno associato il messaggio alla nascita del suo bambino, credendo appunto che Aurora avesse partorito. In realtà quello della Ramazzotti era un messaggio di auguri per il suo fidanzato Goffredo Cerza, nonché papà del bebè in arrivo. Quando però Aurora l’ha chiarito sul web si era ormai già scatenato il putiferio, come lei stessa ha dimostrato.

Aurora Ramazzotti, il web scatenato per l’annuncio sulla nascita…

Aurora Ramazzotti, dopo i suoi auguri speciali, ha iniziato a ricevere una marea di messaggi curiosi di sapere se fosse nato suo figlio. Poco dopo è stata dunque costretta a chiarire che non era così. Pubblicando l’immagine di una zucca, la Ramazzotti ha scritto: “Tranquilli amici, siamo ancora alle zucche, quando arriveremo alle angurie lo saprete”. Aurora ha infatti postato uno di questi messaggi di ‘rimprovero’ ricevuti dai follower che stanno seguendo passo passo la sua gravidanza. “Zia non puoi cominciare con ‘oggi è nato’ mettiti nei nostri panni”, le ha scritto una fan alla quale lei ha risposto “Anche voi avete ragione”. Manca insomma ancora un po’ al parto della Ramazzotti che, giorno dopo giorno, continua comunque ad aggiornare i suoi tanti follower su come procede.

