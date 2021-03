Aurora Ramazzotti, la dedica a papà Eros da piccola/ Foto amarcord: “Mi mancano…”

Una Aurora Ramazzotti un po’ nostalgica è quella che oggi ha deciso di condividere con i suoi tantissimi follower uno scatto molto dolce della sua infanzia. In questa foto la figlia di Michelle Hunziker è una bambina e si trova ad un concerto di papà Eros Ramazzotti con un grande cartellone tra le mani, su cui spicca una scritta con pastelli colorati: “Sono Auri. Ti voglio tanto bene papà”.

Aurora Ramazzotti, struggente dedica a Goffredo/ "Ho capito di essere innamorata..."

Un modo per richiamare l’attenzione del suo papà tra migliaia di persone, e fargli sapere che in mezzo a loro c’è una bambina che è lì solo per ascoltarlo e supportarlo. Una dedica di grande amore allora così come oggi, una foto alla quale Aurora accompagna anche una frase su Instagram: “Mi mancano i concerti”. Non è la prima volta che Aurora posta sul suo profilo foto, anche del passato, con mamma e papà o con i suoi fratelli e sorelle ai quali è infatti legatissima.

Aurora Ramazzotti positiva al covid "Oggi sto peggio"/ "Questo virus cambia ogni..."

Aurora Ramazzotti, “una influencer di valori positivi”

In un’intervista di poco tempo fa rilasciata al Corriere della Sera, Aurora Ramazzotti ha parlato del suo debutto come modella per un noto marchio di gioielli, definendosi “un’influencer di valori positivi”. “Quello che ho capito è che non voglio disperdere in stupidaggini il mio potere comunicativo. – ha rivelato la Ramazzotti in quell’occasione, aggiungendo inoltre che – Sono sempre stata così: se c’è una persona che chiede aiuto, io corro”, ha detto. Un proposito molto importante che Aurora ha voluto poi sottolineare è: “Non voglio più aggiungere, ma sottrarre, a partire dai filtri per piacere agli altri”.

Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, perché hanno litigato?/ "Durante il lockdown..."

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)





© RIPRODUZIONE RISERVATA