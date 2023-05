Aurora Ramazzotti, la foto di Tommaso Zorzi e Cesare emoziona il web/ “Zio perfetto!”

Aurora Ramazzotti documenta l’abbraccio tra l’amico Tommaso Zorzi e suo figlio Cesare

Il contesto dei social, forse troppo spesso, viene criticato per la questione dell’overposting che spesso riguarda personaggi pubblici e noti. Per quanto possa essere una critica lecita, è altrettanto vero che in diversi casi il web può regalare scatti, video e contenuti densi di emozione e che trovano alto gradimento da parte dei fan. Nelle ultime ore ha in particolare colpito l’ultimo post di Aurora Ramazzotti che vede protagonisti il piccolo Cesare e Tommaso Zorzi.

Aurora Ramazzotti è legata da una grande amicizia con Tommaso Zorzi, i due hanno spesso condiviso esperienze e momenti di spensieratezza come si evince dai tanti contenuti social. Questa volta però, l’ultimo scatto racconta un momento davvero toccante con l’ex volto del GF Vip che stringe tra le braccia il primogenito della giovane e di Goffredo Cerza, il piccolo Cesare. I follower sono letteralmente impazziti – positivamente parlando – colpiti da un dettaglio in particolare. Il tenero nascituro stringe tra le mani un dito di Tommaso Zorzi che, emozionato, lo osserva forse trattenendo le lacrime di gioia.

Tommaso Zorzi travolto dall’affetto del web dopo la foto con Cesare: “Come padre sarebbe dolcissimo!”

Il post su Instagram di Aurora Ramazzotti, con Tommaso Zorzi che teneramente stringe tra le braccia Cesare – figlio della giovane e Goffredo Cerza – ha come anticipato colpito il mondo del web. Sono arrivati fiumi di commenti emozionati, soprattutto rivolti all’ex volto del Grande Fratello Vip. “Zio perfetto per Cesare… Uno scatto che ti scalda l’anima!“. Queste alcune delle parole che si possono leggere scovando tra le tante parole di elogio e affetto.

“Auguro a Tommaso di diventare padre, sarebbe dolcissimo“, questo uno dei pensieri più gettonati sotto la foto di Aurora Ramazzotti che vede Tommaso Zorzi stringere dolcemente il piccolo Cesare. Lo scatto colpisce dal punto di vista emotivo ma soprattutto sottolinea ulteriormente la grande amicizia che lega la figlia di Michelle Hunziker e l’ex volto del GF Vip. Ancor prima di questa foto, i due hanno trascorso una splendida grigliata in compagnia – prontamente pubblicata sui social – al netto di amici più intimi e parenti al seguito.











