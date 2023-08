Aurora Ramazzotti, la foto nuda sotto la doccia scatena le critiche: “Insensata e diseducativa”/ Lei sbotta!

Aurora Ramazzotti si mostra su Instagram nuda sotto la doccia e scatena il web

Aurora Ramazzotti ha ormai imparato a dare ai commenti degli hater il peso che meritano. Nelle ultime ore, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha pubblicato attraverso Instagram svariate foto che riassumono i momenti più importanti e belli vissuti in questo mese di agosto. Tra i vari scatti c’è anche una foto dove è praticamente nuda sotto la doccia. Gran parte dei commenti si sono soffermati proprio su quella immagine.

Tra i commenti spiacevoli eccone alcuni: “Conosciamo di lei molte cose, anche il c***tto dobbiamo vedere? Alcune cose dovrebbero rimanere private. Non mi è piaciuto”, “Faresti meglio a rivestirti, non sarai mai come tua madre”, “Foto insensata e poco educativa. Sei un personaggio pubblico, hai il dovere di essere attenta a ciò che pubblichi. Bisognerebbe iniziare ad avere qualche limite. Spero di avere stuzzicato la tua mente. Sei molto carina ma così ti perdi in un bicchiere d’acqua”.

Aurora Ramazzotti replica alle critiche per la foto in cui è nuda

Riguardo l’ultimo commento, Aurora Ramazzotti ha risposto che Mahmood si è perso “molto più che in un bicchiere d’acqua”, chiaro riferimento alla foto in cui il cantante si fa il bagno nudo, recentemente pubblicata su Instagram. Ramazzotti ha inoltre scritto in una storia: “I 0,3 secondi di stallo dedicati all’inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace benché fastidioso dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una min**ia”.

