Non è facile essere Aurora Ramazzotti di questi tempi. Qualunque cosa dica o faccia la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker può scoppiare il caso. L’ultimo episodio eclatante riguarda il suo modus operandi nella gestione del figlio Cesare. In un video social, la ragazza ha infatti parlato di quanto sia difficile gestire un bambino piccolo durante un volo. Ha detto di essere pienamente consapevole delle difficoltà che comporta viaggiare col piccolo Cesare, ma a tempo stessa assicura di essere sempre pronta a fare “tutto ciò che è in mio potere per farlo stare tranquillo e disturbare la quiete di quelli che sono sull’aereo”.

Una presa di posizione che ha creato non poche polemiche in rete, tra chi l’ha sostenuta e chi le ha detto che sarebbe meglio non volare con un bambino così piccolo. “Io rientro tra quei genitori che lasciano avere un’esperienza di volo piacevole alle persone che sono lì e per farlo mi faccio un culo tanto!”, ha risposto seccata Aurora Ramazzotti, sottolineando il suo impegno di madre.

Curioso che Aurora debba sembra giustificare e, in qualche modo, spiegare le sue azioni. Il web, ormai da diverso tempo, l’ha messa nel mirino e sono in tanti che non vedono l’ora di giudicare o puntare il dito alla prima occasione.

A rincuorarla e incoraggiarla, oltre al marito Goffredo, c’è sempre mamma Michelle Hunziker, che le sbandiera sempre tutto il suo amore. A maggior ragione da quando è diventata nonna di Cesare, per il quale stravede.