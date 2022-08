Aurora Ramazzotti, “Liberate i capezzoli”/ Le foto in topless infiammano i social…

Aurora Ramazzotti si mostra in topless sui social, apprezzamenti e critiche

Aurora Ramazzotti si mostra senza veli su Instagram e fa impazzire i followers. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è in vacanza alle Isole Eolie. Con lei ci sono anche il fidanzato Goffredo Cerza, l’amica Sara Daniele e l’ex gieffino Jonathan Kashanian. In due scatti postati su Instagram, Aurora ha condiviso due immagini in cui si è mostrata al naturale. Nella prima foto, Aurora si appoggia ad uno scoglio con il brano intento a coprire il seno mentre il resto del corpo è nascosto dal mare. Nel secondo scatto invece è seduta sulle rocce e con la mano si copre i capezzoli. Aurora si è fatta fotografare dall’amico Jonathan che scherzando sotto la foto ha commentato: “Scusa i crediti? ho rischiato un dito per queste foto”.

Non sono mancati i messaggi di apprezzamento compreso quello di Michelle Hunziker che ha messo un like alla foto. Tommaso Stanzani ha paragonato Aurora ad una sirena e il parere è unanime anche se non mancate delle critiche. Qualcuno ha chiesto ad Aurora il senso delle foto e lei ha risposto sottolineando la libertà di pubblicare quello che vuole: “Il senso è che ho un profilo Instagram e posto le foto che mi va di postare”, ha scritto. La comitiva sta condividendo e mostrando sui social, attraverso foto e video, le giornate in barca tra relax e divertimento.

Aurora Ramazzotti sbotta contro Trenitalia. La figlia di Michelle Hunziker si è lamentata a causa di un ritardo imprevisto nel treno su cui viaggiava e per l’occasione ha deciso di sfogarsi sui social. Condividendo la foto del benvenuti a bordo, la figlia di Eros e Michelle ha scritto: “Bienvenue à bord un cazz. Li morté votre. Che poi se non bastasse che è sempre in ritardo, manco ti dicono perché/come e quanto tempo devi aspettare prima di scoprire che ne sarà di te, se dovrai morire sulla carrozza due. Niente sei in balia dell’attesa in cui l’unica cosa che puoi fare è bestemmiare forte forte e invocare le peggio piaghe a Trenitalia”.

Per placare il nervosismo Aurora si è poi data alle parole crociate scrivendo: “Mi sto trasformando in una parola crociata, ne ho fatte dieci”. Molti utenti non hanno però apprezzato lo sfogo di Aurora e l’hanno aspramente criticata. A prendere le sue parti è stato però il governatore della Toscana Enzo Rossi che ha lamentato: “Approssimazione e scarsa informazione da parte di Trenitalia”. Come qualsiasi altro passeggero, Aurora ha solo lamentato la scarsità di un servizio come hanno fatto gli altri passeggeri del treno.











