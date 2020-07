Aurora Ramazzotti/ “Mi dicevano grassa e sono cambiata, Goffredo mi sprona a…”

Aurora Ramazzotti è sicuramente quella che possiamo definire un’influencer. La sua vita è cambiata molto negli ultimi anni e spesso le sue disavventure finiscono sui giornali e sul web ottenendo in alcuni casi un monito per alcuni e lasciando sfogare altri, gli hater, coloro che inveiscono contro di lei sempre e comunque. Anche negli ultimi giorni la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha avuto il suo bel da fare per via della pubblicazione di una foto in cui mostra il suo problema di acne. Al settimanale Chi ha raccontato che proprio il fidanzato Goffredo Cerza le ha scattato quella foto e che lei l’ha voluta pubblicare per via della luce e di quanto bella fosse. In un primo momento ci ha pensato un po’ proprio per via dell’acne in bella vista e poi ha deciso di passarci sopra e mostrare “il reale” e non la sua versione migliore da offrire in pasto al mondo che da sempre la paragona alla madre facendo notare che nel confronto lei perde sempre.

AURORA RAMAZZOTTI E IL SUO CAMBIAMENTO

Proprio queste continue offese e il confronto con la madre, l’hanno spinta a prendere in mano la sua vita. Aurora Ramazzotti ammette al settimanale di non essere proprio il tipo dedito all’alimentazione salutare allo sport ma che ha voluto prendersi questa rivincita per mettere tutti a tacere: “Alla base c’era – ed è sbagliato – la voglia di sentirmi accettata da quelle stesse persone che per anni non hanno fatto altro che dirmi che facevo schifo, che ero grassa, che non andavo bene così come ero. Allora, mossa da quella voglia di riscatto, ho trovato la forza in più che mi serviva”. Proprio questo suo percorso di rinascita si è concluso con la conoscenza di Goffredo Cerza, il suo fidanzato, colui “che tira fuori la parte migliore di lei, quella di cui si è innamorato”. Tutto è bene quel che finisce bene e nonostante le motivazioni forse non siano quelle giuste, è il risultato che conta.



