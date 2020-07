Aurora Ramazzotti: “Mia madre più bella di me? Non lo dimentico”/ “Sarò sempre…”

Aurora Ramazzotti ha deciso di usare la propria popolarità per lanciare un messaggio a tutte le persone che la seguono sui social esortandole ad amarsi e a non inseguire falsi miti di bellezza. Dopo aver pubblicato sui social una foto in cui si mostra con i brufoli, completamente al naturale, Aurora, ospite del programma tv Ogni Mattina, ha affrontato anche il problema del bodyshaming. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha raccontato di aver sofferto quando la misero a confronto con mamma Michelle. All’epoca, Aurora aveva solo 14 anni ed era nella fase della crescita. I titoli in cui si sottolineava la bellezza di Michelle Hunziker, ancora oggi, rimbombano nella testa di Aurora come ha confessato lei stessa ai microfoni del programma di Tv8. “Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai, e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me. Insomma, avevo 14 anni compiuti, una ragazzina. Sarò sempre un po’ in difficoltà, ma combatterò sempre per amarmi, non devi cercare negli altri la forza per amarti, perché lì non la troverai, la devi cercare in te“, ha raccontato Aurora Ramazzotti.

AURORA RAMAZZOTTI: “L’IMPERFEZIONE ESISTE”

Aurora Ramazzotti scende in campo per mostrare ai suoi followers che la perfezione non solo non esiste, ma non dev’essere neanche inseguita. La figlia di Michelle Hunziker, tuttavia, si rivolge anche a tutti i personaggi famosi esortandoli a non mostrarsi sempre perfetti. “Il problema parte da noi, se noi alimentiamo questo fenomeno le persone continueranno a voler incontrare modelli inesistenti, perché diciamolo non esistono […]”, racconta Aurora. “Sembra che le nuove generazioni vogliano diventare senza imperfezioni, la colpa è anche dei social che aumentano questo fenomeno”, aggiunge ancora la Ramazzotti che poi si dice contenta di aver colpito positivamente tutti i suoi followers. Seguendo il suo esempio, poi, anche Laura Cremaschi ha mostrato ai followers i problemi di pelle con cui ha dovuto combattere.





