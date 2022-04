Aurora Ramazzotti mostra i capezzoli sotto il top/ Scandalo sul web, lei ironizza e…

Un top indossato senza reggiseno ha scatenato i commenti di alcuni haters di Aurora Ramazzotti che, con il sorriso, ha deciso di rispondere con ironia a tutti coloro che si sono scandalizzati per la scelta d’indossare un top verde senza niente addosso. Schietta e sincera, su Instagram, la Ramazzotti risponde con sua simpatia. Di fronte a tanti commenti polemici, infatti, la figlia di Michelle Hunziker ha ricordato ai suoi followers, ma soprattutto ai suoi haters, che i “capezzoli sono una cosa normale”. Quella di Aurora che ha scatenato il web è una foto semplice in cui è in un locale per mangiare qualcosa.

A scatenare lo “scandalo” è il semplice top che Aurora indossa completando il look con una bandana che le copre i capelli. Uno scatto naturale che la Ramazzotti ha condiviso sui social non immaginando che potesse scatenare il web contro di lei. Ed è per questo che ha deciso di non restare in silenzio rispondendo a tutti.

Aurora Ramazzotti risponde a tutti dopo lo “scandalo” dei capezzoli

Non usa giri di parole Aurora Ramazzotti per ricordare a tutti che non c’è nulla di male nella scalta di non indossare il reggiseno sotto la maglia mostrando così i capezzoli. “Volevo tranquillizzarvi. Sì, ho dei capezzoli, penso sia abbastanza diffuso. Allego esempi per correttezza”, ha scritto la primogenitta di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che ha così condiviso una serie di immagini per restimoniare come i capezzoli siano una parte naturale del corpo umano.

Tra i tanti esempi, infatti, ha condiviso anche una foto del fidanzato Goffredo Cerza mostrando che i capezzoli sono presenti anche sul corpo degli uomini. Un modo ironico e diretto quello scelto da Aurora per mettere a tacere tutti.

