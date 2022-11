Aurora Ramazzotti mostra il pancione dei sei mesi/ “Mi porteranno con la carriola”

Aurora Ramazzotti mostra il pancione: “Non ho superato neanche i sei mesi”

Aurora Ramazzotti è incinta da quasi sei mesi e ha deciso di mostrare il suo pancione ai fan su Instagram. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha tenuta nascosta la gravidanza fino al terzo mese, per poi comunicare la lieta novella con un video molto ironico sui social.

Nonostante sia molto felice di aspettare un bambino, Aurora Ramazzotti è rimasta colpita dalla grandezza del suo pancione. Sui social si mostra con una maglietta corta e dichiara: “Volevo condividere con voi, amici dei social, la dimensione della baga. Sono a 21 settimane e 3 giorni per i meno intenditori neanche al sesto mese. Faccio il sesto mese sabato. Tra due mesi mi portano in giro con la carriola…” ironizza la figlia d’arte. Aurora riesce a mantenersi comunque in forma grazie all’esercizio fisico che svolge anche in gravidanza e che la fa sentire bene con se stessa.

Aurora Ramazzotti e il seno grande in gravidanza: “Meglio la mia prima”

Aurora Ramazzotti sta condividendo con i fan sui social, i cambiamenti del suo corpo in gravidanza. Oltre al pancione, la figlia di Eros ha lamentato anche un seno molto più grande e “pesante“. Su Instagram, il volto tv ha dichiarato: “Tutti i giorni mi arrivano circa 300/400 messaggi sulle mie tet*e. Da membra e fiera del no-tette club in tante mi chiedono come ci si sente ad averle grandi. Posso dire? Stra sopravvalutate”.

Aurora Ramazzotti continua e spiega: “Cioè belle, estetiche, talvolta divertenti ma comunque pesano, quando le tiri fuori dal reggiseno sembra il mostro di Loch Ness che esce con queste vene verdi. E poi quando ti pieghi, ti si appoggiano sulla pancia, preferivo la mia prima”.

