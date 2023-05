Aurora Ramazzotti: “Ora d’aria per mami”/ È polemica: lei zittisce così gli haters

Aurora Ramazzotti e la prima uscita senza il figlio Cesare

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare Augusto da poco più di un mese. Diventare mamma ha stravolto quelle che erano le abitudini della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che, insieme al compagno Goffredo Cerza, sta trovando nuovamente il proprio equilibrio. Innamorata del suo bambino, trascorre con lui tutto il tempo. Dopo un mese trascorso quasi sempre a casa, Aurora si è così concessa un’ora di svago insieme al fidanzato approfittando di una giornata soleggiata a Milano. La primogenita di Michelle Hunziker ha così lasciato il suo piccolo a casa per gustarsi un aperitivo veloce insieme al fidanzato Goffredo.

“Ora d’aria per mami”, scrive Aurora pubblicando su Instagram una galleria di foto in cui sorride mentre beve quello che sembrerebbe un analcolico. Il post di Aurora, però, non è piaciuto a tutti e sui social si è scatenata una polemica.

Aurora Ramazzotti reagisce con eleganza alle critiche degli haters

Tra i commenti sotto il post pubblicato da Aurora Ramazzotti ci sono anche quelli di utenti che si scagliano contro la neo mamma per la didascalia utilizzata nella condivisione del post. Qualcuno, infatti, ha puntato il dito contro Aurora semplicemente perchè può permettersi di lasciare il bambino a casa con la tata e concedersi un’uscita con il fidanzato. Polemiche a cui la Ramazzotti ha deciso di reagire con un altro post con cui ha messo a tacere tutti.

“Vicini vicini”, ha scritto la figlia di Eros e Michelle Hunziker pubblicando una foto in cui ha il piccolo con sè mentre è al supermercato per fare la spessa. E’ bastata così una semplice foto per zittire tutti gli haters.

