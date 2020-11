Aurora Ramazzotti positiva al covid “Tosse e una fortissima sinusite”/ “Sto guarendo”

Aurora Ramazzotti positiva al covid. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha annunciato di essere risultata positiva dopo aver accusato alcuni sintomi che le hanno immediatamente fatto capire di essere stata contagiata dal coronavirus. “E’ molto particolare come malattia e ovviamente abbiamo visto di tutto in questi mesi. Per cui ero già abbastanza preparata…Però non avendola vissuta sulla mia pelle non sapevo cosa aspettarmi. Ho avuto la tosse inizialmente e a me non viene mai. Quindi mi sono resa conto che doveva proprio essere per forza un virus”, ha raccontato la Ramazzotti in collegamento con Alessio Viola e Adriana Volpe durante la puntata del 9 novembre di Ogni mattina, la trasmissione di Tv8 con cui ha cominciato a collaborare come inviata dalla scorsa estate.

AURORA RAMAZZOTTI: “IN QUARANTENA CON IL MIO FIDANZATO GOFFREDO”

Aurora Ramazzotti ha raccontato di essere stata contagiata insieme al fidanzato Goffredo da una persona che, a sua volta, è risultata positiva. Secondo la ricostruzione di Aurora, i sintomi si sarebbero presentati cinque giorni dopo questo presunto contatto. La Ramazzotti sottolinea, inoltre, come essendosi accorta subito di un probabile contagio, si sia isolata insieme al fidanzato non avendo contatti con altre persone. “Speravo che in fondo non fosse lui e invece poi era lui. Una fortissima sinusite. Però adesso sto molto meglio, sono al sesto giorno e piano piano sono sulla via della guarigione. Come senti sono ancora un po’ intasata”, ha aggiunto confermando di essere isolata a casa insieme al fidanzato. “Io e Goffredo siamo in quarantena insieme. Faccio smart working e smart studying insieme”, ha aggiunto mentre Alessio Viola, prima di chiudere il collegamento, le ha augurato una pronta guarigione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA