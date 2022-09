Aurora Ramazzotti, prime foto col pancino/ Weekend con Goffredo Cerza, scoop di Chi

Aurora Ramazzotti, weekend romano con Goffredo Cerza e i genitori: lo scoop di Chi

È un periodo d’oro per Aurora Ramazzotti che, al fianco del fidanzato Goffredo Cerza, sta vivendo emozioni indescrivibili. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele e, presto, potrebbero diventare genitori per la prima volta. Lo scoop della gravidanza della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stato sganciato da Chi e, sempre Chi, aggiunge nuovi dettagli alla lieta notizia. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha infatti pizzicato i due ragazzi in stazione a Roma, assieme ai genitori di lui.

La Ramazzotti ha infatti trascorso un weekend romano con la famiglia del suo Goffredo, per poi prendere il treno per Milano e fare rientro a casa. Gli scatti del settimanale la ritraggono sorridente ed innamorata al suo fianco e, tra questi, spunta anche la prima immagine del pancino. Dopo l’acquisto del test di gravidanza alla fine destinato alla stessa Aurora e non a mamma Michelle, e dopo l’indizio social in una Instagram story con il grande amico Tommaso Zorzi, nuovi indizi su Aurora Ramazzotti lasciando intendere una tanto attesa gravidanza.

D’altronde, come fa sapere Chi, il desiderio di Aurora Ramazzotti di creare una famiglia è immenso. La ragazza pochi giorni fa è intervenuta a Il tempo delle donne, manifestazione organizzata da Il Corriere della Sera e nella quale ha parlato di famiglia. “Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro. Tendo a vivere più il presente. Mi auguro però di mettere su famiglia” le sue dichiarazioni riportate dal settimanale. La diretta interessata non ha ancora annunciato la lieta novella, ma questi indizi lasciano intendere la tanto attesa gravidanza.

Intanto i genitori Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono al settimo cielo al pensiero di diventare nonni. Chi rivela: “Noi sappiamo che sono stracolmi di felicità, anche se pensierosi, per tutte le difficoltà che una gravidanza comporta“. Cambiamenti in vista anche per gli stessi Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: “I due, dopo cinque anni, adesso sognano in grande: andranno a vivere a Milano, cercheranno con calma una casa più grande e poi, come lei stessa dichiara, coltiveranno l’idea di famiglia“.











