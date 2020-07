Aurora Ramazzotti/ “Quando ho scoperto che papà Eros avrebbe…” (Ogni mattina)

Aurora Ramazzotti è pronta per collegarsi con Ogni mattina, il programma mattutino di Tv 8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, direttamente dall’Acquario di Genova. La figlia di Michelle Hunziker ha così cominciato la sua giornata alle prime ore del mattino. Dopo aver dimenticato l’aria condizionata accesa ed essersi ritrovata a dover dormire in una casa abbastanza fredda, Aurora, questa mattina, si è svegliata prestissimo e, insieme a due amici, si è recata all’Acquario di Genova dove, ad accoglierla, ha trovato un caldo intenso. “Oggi a Genova per il collegamento su Ogni mattina”, ha scritto Aurora pubblicando su Instagram una foto in cui sorride sfoggiando un outfit molto colorato che ha conquistato i suoi followers che si sono complimentati con lei per la scelta.

AURORA RAMAZZOTTI: “ERO FELICISSIMA QUANDO PAPA’ HA DUETTATO CON ANASTASIA”

Aurora Ramazzotti, mentre si dirigeva in auto a Genova in compagnia di due amici, ha ascoltato molta musica tra cui anche un brano di Anastasia. Nell’ascoltare la voce della cantante amaericana, si è lasciata andare ai ricordi svelando un aneddoto sulla collaborazione del padre proprio con Anastasia. “Io ero in fissa con anastasia da bimba. Immaginate la mia gioia quando ho scoperto che avrebbe fatto un featuring con papà”, fa sapere Aurora su Instagram. Il riferimento è alla canzone I Belong to You. Aurora, inoltre, ha anche raccontato di aver cantato spesso le canzoni di Anastasia al karaoke. Dotata di una bellissima voce, Aurora ha scelto un’altra strada rispetto a quella del padre ed oggi è pronta a raccontare novità direttamente da Genova.



