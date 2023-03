Aurora Ramazzotti: quando nasce il figlio?/”Sarà dello stesso segno di Tommaso Zorzi”

Aurora Ramazzotti svela quando dovrebbe nascere il figlio: il segno zodiacale

Manca davvero poco al parto di Aurora Ramazzotti, previsto per la fine del mese, e la figlia d’arte aggiorna di volta in volta i fan. La borsa per l’ospedale è pronta afferma la figlia di Eros, così come la cameretta del bambino che ha mostrato sui social attirando su di sé varie critiche.

Attualmente, la figlia d’arte ha svelato ai fan quale segno zodiacale avrà suo figlio e, di conseguenza, in che periodo nascerà: “Sarà dello stesso segno dello zio Tommaso Zorzi, auguratemi buona fortuna“. Il segno zodiacale al quale si riferisce è l’Ariete che ha come periodo 21 marzo – 19 aprile. Gli amanti di astrologia definiscono questo segno come uno dei più complessi e peperini dello zodiaco: sarà davvero così? Aurora Ramazzotti si è preparata al peggio, ma non vede l’ora di abbracciare il suo primogenito.

Aurora Ramazzotti mostra la camera del bambino: è polemica sul web

E’ iniziato il conto alla rovescia per Aurora Ramazzotti che dovrebbe partorire tra fine marzo e inizia di aprile. La figlia d’arte ha, dunque, preparato la cameretta di suo figlio e ha fatto un video panoramico che ha condiviso sui social con i suoi fan.

Nella stanzetta si intravedono dei peluches, qualche quadro, un televisore, uno specchio e un fasciatoio. Alcuni di questi dettagli però non sono stati graditi al web che ritiene che la camera non sia attrezzata a dovere per l’arrivo del piccolo. Alcuni utenti hanno contestato l’inserimento di oggetti che non servirebbero al primogenito della figlia d’arte. Insomma, è scoppiata la polemica ma Aurora Ramazzotti è di certo abituata alle critiche web e molto spesso le ha commentate con ironia.

