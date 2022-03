Aurora Ramazzotti replica a Tomaso Trussardi “Rapporti rarefatti? No”/ “Si sistemerà”

Aurora Ramazzotti si è concessa una lunga intervista alle telecamere del programma di Rai 2, Belve. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, tra le varie cose, ha replicato a Tomaso Trussardi, ex marito della celebre conduttrice. Proprio lui, qualche giorno fa, aveva parlato del rapporto con Aurora al Corriere della Sera, dichiarando: “Ho sempre cercato di pormi come amico e fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno.” Questi ‘rapporti rarefatti’ hanno fatto un po’ discutere successivamente, portando Aurora a replicare però con toni molto pacati e ottimisti.

Aurora Ramazzotti replica a Tomaso Trussadi e parla del rapporto tra i suoi genitori

“Non sento il nostro rapporto compromesso, – ha infatti ammesso Aurora Ramazzotti nel corso dell’intervista, ricordando che – è il papà delle mie sorelle, gli ha sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno”. Aurora si è poi esposta anche a proposito dei rumors che vorrebbero un ritorno di fiamma tra i suoi genitori. In merito ha infatti dichiarato: “Non ho mai fatto il tifo, non riesco a immaginarmeli insieme, per come me li ricordo sono due persone incompatibili.” Parole inaspettate quelle della Ramazzotti, seppur molto consapevoli.

