Aurora Ramazzotti ricorda Tina Turner/ L’omaggio alla cantante con il padre Eros

Tina Turner è morta: le cause e l’annuncio

Tina Turner è morta all’età di 83 anni. A dare la notizia il portavoce dell’icona con un comunicato ufficiale, riportato da Sky News: “Tina Turner, la Regina del Rock’n Roll, è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello“.

Eros Ramazzotti, simpatica gaffe per la festa della mamma/ "Ho sbagliato giorno…"

Le cause della morte sono imputabili a una lunga malattia. Nel 2013 l’icona musicale aveva avuto un ictus e nel 2016 le era stato diagnosticato un tumore all’intestino. In seguito ha avuto un insufficienza renale che l’ha costretta a un trapianto del rene. Le condizioni della cantante erano, dunque, da tempo critiche e nelle ultime ore è peggiorata irrimediabilmente.

Chi è Dalila Gelsomino, fidanzata Eros Ramazzotti/ "Attualmente vive in Messico…"

Aurora Ramazzotti omaggia Tina Turner: la foto con il padre Eros

Aurora Ramazzotti ha voluto personalmente omaggiare la grande Tina Turner, con una foto molto particolare. “Ciao icona” scrive la figlia d’arte al cui messaggio allega uno scatto di papà Eros insieme alla cantante, risalente al concerto del 1998 a Monaco.

Infatti, Eros Ramazzotti e Tina Turner si erano esibiti insieme in una versione modificata di Sono cose della vita che rappresenta ancora oggi un successo internazionale. Anche Cristiano Malgioglio ha voluto omaggiare la Regina della musica con un post social: “Ci lascia una grande leggenda, #tinaturner La Regina del Rock. Unica Divina. Un esempio per tutte le donne dello spettacolo di ieri e di oggi“. Non sono mancati messaggi di cordoglio dal mondo della musica e quello dell’arte, uniti per salutare una grande artista.

Aurora Ramazzotti: "Ora d'aria per mami"/ È polemica: lei zittisce così gli haters













© RIPRODUZIONE RISERVATA