Aurora Ramazzotti, rivelato il nome del figlio?/ “Pare sarà chiamato…”

Aurora Ramazzotti: come si chiamerà il figlio?

Tra circa un mese nascerà il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono pronti a diventare nonni. Nel corso della prima puntata di Michelle Impossibile & Friends, il cantautore romano ha parlato con grande orgoglio della figlia, nata dal matrimonio con la showgirl svizzera: “Sei stupenda, sei una roccia, sei una forza della natura e io sono davvero orgoglioso di te”, parole che hanno commosso fino alle lacrime Michelle.

Eros Ramazzotti canta con la figlia Aurora/ Michelle Hunziker piange a dirotto

Sulle pagine di Oggi, Eros Ramazzotti ha parlato anche del nipotino in arrivo: “È un maschietto ma non so ancora che nome gli daranno, Le scelte dei figli sono sacre. Aadorerò qualsiasi nome avrà mio nipote”. Durante l’intervista però è stato il giornalista, Alberto Dandolo, a rivelare il nome del piccolo: “Pare sarà chiamato Nicolò”.

Aurora Ramazzotti incinta, quando partorisce?/ La figlia di Michelle Hunziker e la polemica con un fan

Aurora Ramazzotti: la reunion con mamma e papà

Durante la prima puntata di Michelle Impossibile & Friends, Michelle Hunziker insieme a Eros Ramazzotti e alla figlia Aurora sono stati protagonisti di un’inedita reunion. Aurora ha raccontato del momento in cui ha svelato al padre di essere incinta: “Non dimenticherò mai la tua reazione quest’estate. Ho preso una maglietta con scritto “nonno loading” e lui ha reagito svenendo”. Padre e figlia hanno poi duettato sui brani di maggior successo di Lucio Battisti. “Ecco una bella famiglia riunita”, ha detto Ramazzotti alla fine della loro esibizione. I tre si sono abbracciati sul palco, emozionando il pubblico in studio.

LEGGI ANCHE:

Goffredo Cerza, chi è fidanzato di Aurora Ramazzotti/ "Persona incredibile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA