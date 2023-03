Aurora Ramazzotti, sfogo a un mese dal parto/ “Mi sento come se stessi fallendo…”

Aurora Ramazzotti in crisi: “Devo smettere di allenarmi”

Manca solo un mesa al parto per Aurora Ramazzotti che ha dovuto interrompere le sue abitudini sportive. La figlia d’arte affida ai social il suo sfogo e il suo disagio nel non potersi più allenare: “Da quando ho iniziato a fare sportlo vivo come una necessità“.

E ancora: “Riesco a sentirmi me stessa soltanto quando lo pratico e infatti come vi raccontavo, all’inizio della gravidanza che ho dovuto smettere mi sentivo quasi alienata da me stessa. Ora è arrivato il momento di prendermi una pausa dallo sport. Credetemi per me è difficile ammetterlo anche solo a me stessa, mi sento come se stessi in qualche modo fallendo… Chi fa sport può capire, mi succedeva con la corsa e con gli altri piccoli obiettivi quotidiani che mi ponevo e che non riuscivo a raggiungere“.

Aurora Ramazzotti, con il suo sfogo social, ha voluto anche lanciare un messaggio alle future mamme di “ascoltare il proprio corpo”. La figlia d’arte spiega di essersi dovuta fermare dal fare sport, proprio perchè non era il caso continuare: “Ho visto donne sui social che fino all’ultimo giorno si sono allenate.”

E ancora: “Questo va a testimoniare quanto sia importante essere in grado di ascoltare il nostro corpo. Io mi fermo qui, passerò il restante tempo tranquilla, sul divano, magari a fare qualche passeggiatina“. Qualche settimana fa, Aurora scriveva: “L’orologio scorre inesorabile verso il fatidico giorno che segna l’inizio di una nuova vita. Ho scoperto che praticare yoga può essere un ottimo modo per alleviare lo stress ed eventuali ansie, preservare la salute del pavimento pelvico e offrire un beneficio sia fisico che mentale. È uscito oggi su NTC il secondo allenamento del mio percorso insieme a @nikewomen ed con @ivanafitnesstrainerci addentriamo in una super sessione di yoga prenatale”.

