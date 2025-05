Aurora Ramazzotti è una figlia d’arte che fa molto discutere, figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice tv Michelle Hunziker e negli ultimi anni è stata molto protagonista tra tv e soprattutto social. La donna si è raccontata nel podcast di Giulia Salemi ‘Non lo faccio per moda’ ed ha parlato del rapporto con i suoi genitori e non solo, trattando davvero di diverse tematiche.

Amici 24, Trigno sempre più innamorato di Chiara: spunta un like sospetto/ "La chiama 10 volte al giorno"

Essere una figlia d’arte non è stato semplice per Aurora che spesso ha raccontato delle sue difficoltà, specialmente nel costante paragone con la madre ma la donna è comunque molto legata ai suoi genitori ed ha precisato: “Non ho niente con i miei genitori, e ho capito prima dei miei coetanei che loro non erano perfetti e supereroi come vengono talvolta visti”.

Garlasco, legali Sempio: "Impronta 33 è irrilevante"/ "Non può essere collegata all'omicidio"

Ora Aurora Ramazzotti vive un momento d’oro ma in passato non è stato cosi e anzi ha sofferto di varie vicissitudini. Poi però ha raccontato: “Ho assorbito la loro passione per il lavoro e ho capito che quando una persona dà tutto per questo non è affatto da incriminare” ha tuonato cosi la ragazza. Un carattere forte ma che in passato ha vissuto grosse problematiche.

Aurora Ramazzotti tra rapporto con i genitori e il matrimonio con Goffredo Cerza

Nel corso dell’intervista Aurora Ramazzotti ha sottolineato che apprezza che i genitori lavorano molto ma che allo stesso tempo non è felice del poco tempo con i nipoti e ha chiarito: “La condizione dei nonni-genitori mi pesa, anche se mi affido tantissimo a loro comunque non sono presenti per me come io davvero vorrei”.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sono tornati assieme?/ Colpo di scena per la coppia

Aurora ha raccontato di come sia importante tenere il figlio lontano dal cellulare, almeno per ora che sono piccoli e che, a suo parere, servirebbe addirittura una legge per vietarli a scuola. La donna definisce il telefono come ‘una fonte di dopamina in ogni momento’ e quindi sarebbe il caso di farne a meno.

Non poteva mancare una battuta sull’età e sul matrimonio con Aurora che compirà 30 anni a Dicembre 2026 ma la donna ha svelato che non festeggerà i suoi 30 anni: “Non farò la festa perchè la mia testa è al matrimonio che avverrà nel 2026″ e su Goffredo solo belle parole con l’uomo che viene definito ‘amico, complice e tanto altro. Sul rapporto dopo la nascita del figlio: “Un grande lavoro di squadra, è migliorato dopo la nascita del bambino”.

Aurora Ramazzotti tra maternità e televisione

Aurora Ramazzotti non ha però messo da parte i suoi sogni dal punto di vista lavorativi e in particolare per quel che riguarda la tv: “Sogno di tornare in tv, ho avuto una piccola parte al cinema ma ho capito quanto sia importante e ho percepito la magia di quel mondo”, poi Aurora ha raccontato che sogna di avere un programma tutto suo, e magari lavorare nel teatro.

La figlia d’arte ha parlato poi della sua maternità e ha sottolineato che, rispetto al passato, non ha percepito la volontà di dover per forza giudicare il suo corpo. Le cose sono cambiate e Aurora ha raccontato: “Sono arrivata alla gravidanza con una consapevolezza diversa e alla fine non mi è importato del cambio fisico”.