Aurora Ramazzotti, siparietto hot con Michelle Hunziker/ “Flaconcino tra le ciapet”

Weekend al mare per Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti che hanno condiviso sui social alcuni divertenti momenti di questa breve vacanza. Gita in barca a vela per mamma e figlia, che hanno poi improvvisato un ‘siparietto hot. La Hunziker stava pubblicizzando i suoi prodotti di benessere quando Aurora ha messo un flaconcino in mezzo alle sue “ciapet”. Da qui il via al siparietto divertente: “Sta su da solo” ha scritto Michelle Hunziker, per poi scherzare “Ho una figlia matta! L’ha incastrato tra le ciapet ahahahhah”, il commento divertito. Madre e figlia, insomma, si sono divertite tra scherzi e tuffi, come quello immortalato proprio da Aurora e poi postato su Instagram da Michelle. ‘Mattitudine’ il commento alla foto del tuffo della Hunziker.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti fanno il pieno di complimenti sul web!

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker sono affiatatissime. Non è la prima volta che madre e figlia divertono il web con i loro siparietti. E anche in questo caso non sono mancati complimenti. In particolare, sotto la foto del tuffo della Hunziker, che come sempre appare in splendida forma, i fan hanno scritto: “Sei sempre gioiosa e splendente”, “Mamma mia che bella bellissima bellissima bellissima veramente”, “sei bella anche quando fai la pazza”. E ancora c’è chi ha notato “Tu e tua figlia siete uno spasso! Mi fate divertire e mi sembra di stare con voi, siete uniche!” Insomma, l’accoppiata mamma e figlia è amatissima e c’è chi addirittura spera di vederle in una nuova trasmissione televisiva: “Sarebbe stupendo!” ha scritto qualcuno.



