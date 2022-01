Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi: le figlie di Michelle Hunziker/ Chi sono

Michelle Hunziker ha tre figlie: Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi. La prima è nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti, mentre le altre due da quello con Tomaso Trussardi. Entrambe le relazioni sono culminati con una rottura, tanto che adesso la conduttrice svizzera è single e si dedica a tempo pieno al ruolo di mamma. Vediamo, dunque, chi sono però le tre eredi.

Aurora Ramazzotti è la primogenita di Michelle Hunziker: nata il 5 dicembre 1996, quando la showgirl di origini svizzere aveva soltanto diciannove anni ed era innamoratissima del cantante Eros Ramazzotti. In questi anni la ragazza ha deciso di seguire le orme dei genitori, entrando nel mondo dello spettacolo: è una influencer e conduttrice. Nonostante la giovane età, ha già partecipato come inviata a Le Iene e ha condotto, accanto alla mamma, il programma Vuoi scommettere. È molto apprezzata, anche se qualcuno l’ha accusata di essere raccomandata.

Oltre ad Aurora Ramazzotti, la conduttrice Michelle Hunziker ha altre due figlie: Sole e Celeste Trussardi, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. La prima nel 2013, la seconda nel 2015: in mezzo alle due gravidanze si sono celebrate le nozze. La conduttrice in passato le ha descritte una come timida e sensibile, l’altra come coraggiosa e allegra. Entrambe sono biondissime ed hanno gli occhi azzurri.

Di loro non si sa molto altro, dato che sono ancora piccole e i genitori intendono preservare la loro privacy, soprattutto in questo momento difficile, in cui si stanno separando. La coppia nelle scorse ore ha annunciato che le due bambine vivranno insieme alla mamma, dove a rasserenarle ci sarà sicuramente anche la sorella maggiore Aurora Ramazzotti. Le tre figlie di Michelle Hunziker, come dimostrato spesso sui social network, hanno un ottimo rapporto. La speranza è che, nonostante il divorzio, la famiglia possa ritrovare la serenità.

