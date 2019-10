Aurora Ramazzotti, sorpresa a Goffredo Cerza/ Video: “Non posso fare a meno di te”

E alla fine sembra proprio che Aurora Ramazzotti abbia avuto un po’ di fortuna in più in amore rispetto al padre Eros. Dopo quello che è successo con Michelle Hunziker e l’ultima delusione avuta da Marica Pellegrinelli, il cantante a fatica sta guardando avanti dimenticando quello che è successo ma sembra proprio che per la figlia Aurora tutto vada a gonfie vele. Nelle scorse settimane si è parlato di un suo possibile matrimonio con Goffredo Cerza e, addirittura, di una gravidanza, ma l’unica cosa certa è che i due ragazzi si amano alla follia e che ogni loro gesto è legato all’affetto che provano l’uno con l’altro. L’ultimo, in ordine di arrivo, è legato ad una sorpresa che la bella figlia di Michelle Hunziker ha organizzato per il suo Goffredo e che è stata racchiusa in un bel video che lei stessa ha postato su Instagram facendo emozionare tutti.

LA DOLCE SORPRESA DI AURORA RAMAZZOTTI A GOFFREDO CERZA

In un video Aurora Ramazzotti ha messo insieme tutto quello che ha fatto dal puntare la sveglia ad andare in aeroporto dopo aver scelto l’outfit giusto fino ad arrivare dall’altra parte del mondo e tuffarsi nel letto dell’amato Goffredo Cerza che stava ancora dormendo. Se qualcuno è felice del fatto che il giovane fosse solo a letto, altri non possono far altro che commuoversi non solo vedendo le immagini messe insieme nel video ma anche le parole che alla fine Aurora ha dedicato all’amato fidanzato ammettendo di non poter fare a meno di lui e che, ogni volta che si vedono superando le distanze, lo fanno per scelta e questo rende il loro rapporto ancora più speciale. Sicuramente c’è anche chi ironizza sul fatto che lei possa farlo perché benestante altrimenti non sarebbe così facile e così romantico fare questo tipo di sorprese.

Ecco il video postato da Aurora Ramazzotti al grido di “Da più di due anni è così. Ma ogni volta che faccio quella valigia, punto quella sveglia, prendo quell’aereo… è come se fosse la prima“:





