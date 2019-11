Aurora Ramazzotti su Michelle Hunziker/ “Potevo perdermi, ma mia madre mi ha salvata”

Aurora Ramazzotti continua ad affidarsi ad una guardia del corpo: non è infatti rientrato l’allarme che ha spinto suo padre Eros e mamma Michelle Hunziker a scegliere una persona che la scorti. Lo ha rivelato la stessa ragazza nell’intervista rilasciata a “I Lunatici” su Rai Radio2. «Ho una guardia del corpo, abbiamo pubblicamente annunciato di aver ricevuto delle minacce sulla base di cui abbiamo pensato di agire per non lasciare nulla al caso». A proposito del suo rapporto con i genitori, Aurora ha spiegato che Eros Ramazzotti è il “poliziotto buono”, mentre la madre è il “generale svizzero”, aspetto sul quale ironizzano molto. «Molto spesso ho rischiato di prendere delle strade che mi avrebbero portato a perdermi ma lei mi ha salvato dandomi un calcio nel sedere. Anche mio padre, comunque», ha poi aggiunto. Insieme hanno tutti e tre instaurato un rapporto molto equilibrato che le ha permesso di maturare. Intanto ha molti progetti in cantiere, infatti ha le giornate piene, visto che frequenta pure un’accademia di arte e musica.

AURORA RAMAZZOTTI: DA MICHELLE HUNZIKER A GOFFREDO CERZA

Aurora Ramazzotti nell’intervista a “I Lunatici” ha parlato poi dell’amore con Goffredo Cerza. «Va alla grand…ine! Va benissimo anche se è lontano. Lui è di Roma ma vive a Londra, ci vediamo poco però va avanti da tre anni». La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è convinta che la loro storia, anche se ora è a distanza, possa durare. E a Rai Radio2 ha spiegato perché: «È così difficile trovare qualcuno che ci ami e che dia un valore aggiunto alla nostra vita che non ho assolutamente intenzione di rinunciare al mio compagno ora che l’ho trovato». In merito alle critiche riguardanti le sue apparizioni televisive che hanno spinto in molti a definirla “raccomandata”, Aurora ha spiegato: «Se non vali niente non vai avanti. Io sono e sarò per sempre riconoscente di essere nata in una famiglia così. Nascere in una famiglia di artisti non è una raccomandazione, è un dono». Infine, Aurora Ramazzotti ha smentito di essere in competizione con la madre: «L’ho sempre amata e considerata la donna più bella del mondo. Non mi sono mai paragonata a lei».

