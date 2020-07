Aurora Ramazzotti sul body shaming/ “Basta paragonarmi a mia madre Michelle Hunziker”

Aurora Ramazzotti torna a parlare di body shaming a Sky Tg24. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti negli ultimi giorni ha fatto molto parlare di sé per la scelta di pubblicare una foto senza filtri, mostrando i brufoli sul viso. “Volevo definire un momento di rottura nel mio uso personale dei social e in generale nella vita”, ha spiegato in collegamento con la rubrica “Timeline”. La giovane si è detta stufa del modo in cui vengono vissuti i social e soprattutto l’aspetto fisico: “Mi sono un po’ stancata della situazione in cui ci troviamo, ci dobbiamo interfacciare quotidianamente con un modello di perfezione fittizio che creiamo noi stessi”. Il problema è che i giovani sono artefici e al tempo stesso vittime: “Ci modifichiamo e proviamo a rispecchiarci nell’immagine finta di noi stessi, alimentando questo problema”, ha spiegato Aurora Ramazzotti all’emittente satellitare. Quindi, ha proseguito parlando delle ragioni del suo gesto: “Ho voluto mostrare la mia vicinanza alle persone che soffrono di questa cosa, alle persone vittime di body shaming e a chi ha paura di mostrarsi per quello che è”.

AURORA RAMAZZOTTI E I PARAGONI CON MICHELLE HUNZIKER

“Se sono riuscita a condizionare qualcuno, per me è già una vittoria”, ha dichiarato Aurora Ramazzotti a Sky Tg24 parlando del suo gesto. Quando le è stato chiesto se sia stato difficile crescere con un modello femminile come sua madre Michelle Hunziker, la giovane ha risposto: “Ne ho parlato tante volte… Penso sia stato difficile anche per lei vivere col malessere della figlia che subisce delle cattiverie”. E poi ha spiegato: “Il problema non è avere una mamma bella, ma quando gli altri devono sottolineare costantemente che non lo sei, provando a creare una rivalità tra due figure. Tante volte l’ho vissuta male e ho dovuto trovare la forza per imparare ad amarmi. È un percorso lungo, ma sono molto vicina ad accettarmi per quello che sono”. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker vuole essere portavoce dei ragazzi che vivono il suo stesso disagio.



