Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza potrebbero essere prossimi a compiere il grande passo del matrimonio.

Sembra passato così poco dai primi bagliori del loro amore, dal coronamento del sogno di diventare genitori; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono sempre più uniti, innamorati, e senza la necessità di ostentare – come spesso accade nello showbiz – la quotidianità e la vita privata. Nelle ultime ore, però, è emerso un particolare decisamente lieto e che potrebbe riguardare un ulteriore step per la coppia al fine di suggellare ulteriormente il loro amore: un possibile matrimonio imminente.

Aurora Ramazzotti si racconta / "I miei genitori non sono presenti come vorrei", poi le ultime sul matrimonio

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano? Tutt’altro che una suggestione data la longevità del loro amore; quasi una domanda retorica dal punto di vista concettuale – di recente aveva infatti indicato il 2026 come periodo possibile – ma che di fatto non trova dichiarazioni evidenti e ufficiali da parte dei diretti interessati nel merito della data effettiva. Eppure, la possibilità che la coppia possa convolare a nozze a breve è tornata di moda proprio di recente – come riporta 361Magazine – per un dettaglio che non è sfuggito ai fan.

Ex mariti di Michelle Hunziker, chi sono Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi/ Due matrimoni poi finiti

Aurora Ramazzotti, commento sibillino sulla possibile data del matrimonio con Goffredo Cerza

Tra domande e curiosità, Aurora Ramazzotti – forse volutamente – non si è lasciata sfuggire l’interrogativo di un fan sui social che le chiedeva appunto se fosse già stata decisa la data del matrimonio con Goffredo Cerza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti avrebbe potuto ignorare il quesito, tergiversare, invece si sarebbe lasciata andare ad una risposta che seppur breve risulta piuttosto chiara. “Fissata la data del matrimonio? Quasi”.

Insomma, quel “quasi” già basta per avere un minimo di certezza: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, dopo la nascita del primo figlio – Cesare – sono pronti a compiere il grande passo del matrimonio. La data a quanto pare ancora non c’è ma la scelta di rispondere al quesito forse anticipa la possibilità che i tempi siano più che propizi per iniziare i preparativi.

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker/ Il rapporto speciale con la mamma: "Fiera di lei"