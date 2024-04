Aurora Ranvestel, infortunio ad Amici 2024: come sta la sostituta di Gaia?/ Ecco cos’è successo

Aurora Ranvestel, debutto con infortunio al serale di Amici 2024

Aurora Ranvestel è arrivata nella scuola di Amici 2024 per sostituire Gaia, la ballerina della squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli che, a causa di un infortunio, deve stare ferma per tre settimane. Per permetterle di continuare l’avventura nel serale, Todaro ha deciso di farla sostituire da un’altra ballerina permettendole, così, di poter recuperare in tranquillità. Aurora, dopo essersi preparata, ha ufficialmente debuttato nel corso della registrazione della quinta puntata del serale di Amici 2024 in onda sabato 20 aprile, in prima serata su canale 5.

Nonostante fosse la sua prima esibizione, Aurora ha portata a casa la vittoria in una sfida e anche i complimenti da parte della giuria che hanno riconosciuto la difficoltà di debuttare su un palco importante in una fase centrale del talent show. Come se non bastasse, come svelano le anticipazioni di Amici News, Aurora si è anche fatta male.

Come sta Aurora Ranvestel dopo l’infortunio ad Amici 2024

Nulla di grave per Aurora Ranvestel che, tuttavia, ha rischiato di farsi male nel corso della registrazione della nuova puntata del serale di Amici 2024. Durante un’esibizione, Aurora si è fatta male ad un piede, ma ciò non ha pregiudicato le sue performance al punto che ha continuato a ballare anche nelle sfide successive.

Tuttavia, la notizia dell’infortunio di Aurora ha scatenato anche l’ironia del popolo del web che ha sottolineato come, qualora l’infortunio fosse stato più grave, Raimondo Todaro avrebbe dovuto chiamare un’altra ballerina per sostituire Aurora, già sostituta di Gaia.

