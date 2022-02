Aurora rivela “Michelle Hunziker si è rifatta il seno”/ I dubbi di Giacomo Urtis

La rivelazione di Aurora Ramazzotti su Michelle Hunziker

Si è appena conclusa la seconda puntata di “Michelle Impossible“. Nel “Roast Show” condotto e ideato da Aurora Ramazzotti per la prima ha rivelato una verità nascosta al pubblico. La stessa, figlia di Eros e Michelle Hunziker, ha ricordato come zitta, zitta la showgirl recentemente abbia dato un ritocco al suo seno, approfittando di un altro intervento, il tunnel carpale, per camuffare la sua permanenza in ospedale: “Sei stata furba!”. Tuttavia, sfogliando le ultime immagini postate su Instagram dalla showgirl qualche dubbio ai più era già venuto. La conduttrice l’ha presa sul ridere: “Un applauso ad Aurora e alla sua ultima apparizione in tv“. Scherzi a parte, la partecipazione di Aurora Ramazzotti a “Michelle Impossible” è stato un ottimo banco di prova: spigliata, intelligente, ironica e con tempi perfetti.

MICHELLE IMPOSSIBLE/ Diretta: Aurora rivela "Mamma si è rifatta il seno" (2a puntata)

Michelle Hunziker, i dubbi di Giacomo Urtis

Durante il finale della seconda puntata di “Michelle Impossible“, Aurora Ramazzotti ha svelato per la prima volta in pubblico che Michelle Hunziker si è rifatta il seno. Ciò nonostante, già da tempo i più attenti avevano indicato qualche dettagli sospetto nelle foto più recenti della showgirl. In particolare, il seno era visibilmente cresciuto e qualche sospetto si è anche concentrato sugli occhi, forse ingranditi più del normale e qualche lineamento decisamente più disteso rispetto alla sua età. Qualche mese fa, un esperto del settore, come il famoso chirurgo estetico Giacomo Urtis, ha riferito a Nuovo di avere dei dubbi sul seno della showgirl, che sembrava aumentato in maniera artificiale. Poche ore fa c’è stata la certezza: niente di male, anzi. Grazie Aurora.

LEGGI ANCHE:

Chi è Giovanni Zarrella "L'italiano" della Germania/ Origini, perchè è famoso?Ineke "Michelle Hunziker vittima setta"/ "Volevo spaccare faccia a Santona, Eros mi ha fermato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA