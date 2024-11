Aurora Ruffino, chi è il fidanzato Maxime: “Ci siamo divisi tra Italia e Francia”

Nella della giovane attrice Aurora Ruffino da qualche tempo è arrivato l’amore, con l’artista che ha trovato la felicità con Maxime, ingegnere francese di cinque anni più giovane dell’attrice. In una intervista concessa a Donna Moderna, Aurora Ruffino si è espressa raccontando i dettagli del rapporto: “Fino al 2019 ci siamo divisi fra Italia e Francia, poi Maxime ha ricevuto un incarico a Torino: era il 2020! Abbiamo passato tutto il lockdown insieme e la scoperta è che noi due, 24 ore su 24, stiamo benissimo, anzi meglio, ora abbiamo casa a Lione” le parole dell’artista sul compagno di vita.

Aurora Ruffino ha poi speso altre parole speciali nei confronti del suo Maxime, augurandosi di aver trovato l’uomo della vita: “È l’uomo migliore che abbia mai incontrato. Perché condividiamo lo stesso amore per la libertà e per il rispetto reciproco, abbiamo la stessa visione della vita” ha confidato.

Aurora Ruffino e il fidanzato Maxime: “E’ come mio nonno”

La giovane attrice Aurora Ruffino si è espressa riguardo alla sua storia d’amore con Maxime, tirando anche in ballo suo nonno, una persona con la quale ha condiviso gran parte della sua infanzia visto che si è ritrovata di colpo senza genitori. E nel suo attuale compagno di vita, Aurora Ruffino ha trovato degli importanti punti in comune: “Maxime è come lui, un grande e umile lavoratore, serio, indipendente, con dei valori” ha svelato l’attrice elogiando le doti del fidanzato.

E la speranza per Aurora Ruffino, che oggi sarà ospite a La volta buona di Caterina Balivo, è quella di poter costruire quella famiglia che spesso le è mancata tra le mura di casa, vista la morte prematura della madre e il rapporto mai decollato con il padre.

