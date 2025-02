Ospite questa sera per il consueto monologo durante la diretta del programma Le Iene, l’attrice Aurora Ruffino risulterà certamente essere un volto noto per moltissimi tra voi cari lettori che potreste starvi chiedendo – oltre alla consueta domanda ‘chi è’ – dove vi sarà già capitato di vedere il suo volto: la risposta (quasi ovviamente) è che dipende perché ad oggi nonostante abbia solamente 35 anni Aurora Ruffino è comparsa già in una 15ina di serie televisive italiane – tra cui alcune anche campioni d’incassi – e ha preso parte a quattro differenti film sia in ruoli secondari che come vera e propria protagonista.

Anticipazioni Blackout 2, Aurora Ruffino svela cosa accade a Lidia/ "Una donna nuova, ora mi somiglia"

Prima di arrivare alla carriera di Aurora Ruffino – però – vale la pena soffermarci un attimo sulla sua vita privata partendo dal dire che è nata nel 1989 poco distante da Torino e che ha frequentato – tra il 2010 e il 2013 – il Centro sperimentale di cinematografia di Roma: della sua infanzia non sappiamo moltissimo, se non che fin da quando era piccolissima ha dovuto fare i conti con la morte della madre durante il parto del suo quinto fratello; mentre il padre qualche anno più tardi fu condannato a nove di anni di reclusione per un’accusa (della quale non sappiamo moltissimo) di violenza sui minori all’interno del nucleo familiare.

Quando finisce Blackout 2, numero puntate e prossimi episodi/ Tutto sulla fiction di Rai 1

Chi è Aurora Ruffino: tutto sulla carriera dell’attrice protagonista di ‘Braccialetti rossi’ e ‘Bianca come il latte, rossa come il sangue’

Nonostante le (ovvie) difficoltà attraversate durante l’infanzia, Aurora Ruffino ha sempre coltivato un’instancabile passione per il mondo dello spettacolo e della recitazione che l’ha portata per la primissima volta sul grande schermo quando aveva solamente 21 anni grazie ad una parte secondaria nel cast del film di Saverio Costanzo ‘La solitudine dei numeri primi‘ che le valse la parte della protagonista Silvia nella pellicola di Giacomo Campiotti ‘Bianca come il latte, rossa come il sangue‘.

Aurora Ruffino a La Volta Buona: “La morte di mamma? Conservo solo un ricordo”/ “Mai detto a nessuno…”

Da quel momento – e siamo nel 2013 – la carriera di Aurura Ruffini ha fatto un vero e proprio balzo in avanti, permettendole di prendere parte a diverse famosissime serie televisive come ‘Braccialetti rossi‘, ‘I Medici‘, ‘Questo nostro amore‘ e – tra le altre – le recentissime ‘La luce nella masseria‘ e ‘La lunga notte – La caduta del Duce‘; mentre in chiusura vale anche la pena ricordare che seppur a lungo si sia vociferato di un flirt con Carmine Buschini (con il quale aveva una relazione fittizia nella serie ‘Braccialetti rossi‘), ad oggi Aurora Ruffino è fidanzata con l’ingegnere francese Maxime con il quale si è trasferita a Lione recentemente.